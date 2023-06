Scambio Vlahovic-Lukaku: la Juventus li ha ‘fulminati’

Calciomercato Juventus, il Chelsea pensa alla contropartita per arrivare all’attaccante serbo: tutti i dettagli del caso.

L’ultima suggestione di mercato potrebbe, clamorosamente, includere i due bomber delle rispettive rivali della Serie A: Juventus e Inter.

Come sappiamo, Lukaku di proprietà del Chelsea potrebbe ritornare a Londra a fine stagione e, in un certo senso, l’operazione Vlahovic, che interessa molto proprio ai blues, potrebbe includere, proprio come contropartita, l’attaccante belga.

Scambio Vlahovic-Lukaku: la Juventus ha deciso

L’attaccante dell’Inter, come scrivono proprio dall’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, a fine stagione, potrebbe tornare a Londra e i blues, come si legge, potrebbero offrirlo come contropartita tecnica per arrivare ad un nuovo attaccante da mettere come titolare.

Piace molto Dusan Vlahovic e in un certo senso, dunque, i londinesi potrebbero usare l’attaccante belga come contropartita tecnica per arrivare al classe 2000 bianconero. Come si legge, però, dal quotidiano sportivo, il profilo dell’attaccante, però, non scalda minimamente i piani alti del club bianconero che vorrebbe puntare su altri profili, dunque, per ora l’ipotesi sembra tutt’altro che vicina ad un accordo. Sicuramente, in caso di cessione, la Juventus vorrebbe capitalizzare più il possibile per Vlahovic, data la spesa fatta per averlo, proprio, in bianconero. Non ci resta che attendere un verdetto definitivo.