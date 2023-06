Il rinnovo non esclude l’addio: dilemma Juventus, il cerchio si chiude

Nonostante il rinnovo, il futuro di Szczesny potrebbe essere lontano da Torino: il punto sul portiere polacco della Juventus

La Juventus ha diverse questioni da risolvere prima di dedicarsi completamente al mercato ce aprirà le porte ufficialmente il 1 luglio.

In ballo c’è ancora la questione direttore sportivo: Cristiano Giuntoli è ancora sotto contratto col Napoli e non è ancora riuscito a liberarsi. In attesa che la situazione si sblocchi, la Juventus si affiderà alla soluzione interna di Giovanni Manna, in arrivo dalla Next Gen. Il club bianconero deve valutare anche le situazioni relative ai rientri dai prestiti, da Zakaria a McKennie, Arthur e Kulusevski. Tutti e quattro dovrebbero rientrare a Torino dopo le esperienze non entusiasmanti in Premier League. Alcuni di loro potrebbero essere ricollocati in altri club. Un altro tassello importante per la costruzione della nuova rosa è quello relativo ai rinnovi. Tra i giocatori in scadenza c’è Adrien Rabiot; la Juventus sta provando a fare un ultimo tentativo per convincere il francese a rimanere almeno un’altra stagione. Ha già salutato, invece, Angel Di Maria che lascia Torino dopo appena un anno dal suo arrivo.

Juventus, anche col rinnovo non è escluso l’addio di Szczesny

Tra i rinnovi già portati a termine in casa Juventus è da registrare quello di Alex Sandro ma anche quello di Wojciech Szczesny che ha prolungato il suo contratto fino al 2025.

Un rinnovo che conferma la volontà della Juventus di dare fiducia al portiere polacco anche per la prossima stagione, nonostante i sondaggi per altri portieri nel corso degli ultimi mesi, uno su tutti Guglielmo Vicario dell’Empoli. Il rinnovo di Szczesny, però, non mette al riparo da colpi di scena anche in questa sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, qualora dovesse arrivare un’offerta importante per Szczesny, non è escluso che la Juventus possa decidere di cederlo. Negli ultimi mesi è stato avvicinato dal Tottenham che è alla ricerca di un nuovo numero 1 per il dopo Lloris. Nelle ultime settimane, però, gli Spurs avrebbero virato sul portiere dell’Everton, Jordan Pickford, altro profilo di grande esperienza. Non ci sono ancora offerte concrete sul piatto per Szczesny ma, qualora dovesse arrivare, la Juventus la valuterà con grande attenzione.