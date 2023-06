“Annuncio ufficiale nel weekend”: futuro Allegri, svolta da capogiro

Calciomercato Juventus, nel weekend verrà svelato il nuovo allenatore, ci potrebbe essere una svolta importante per Allegri.

Svolta importante nel futuro di Massimiliano Allegri, la squadra potrebbe tentarlo come prossimo tecnico.

Come si legge, infatti, nell’indiscrezione di ‘juventushuboff’, la squadra estera, l’Al-Hilal ha deciso il prossimo allenatore (europeo) che verrà annunciato molto presto.

Allegri come allenatore dell’Al-Hilal? Si è parlato anche di lui

Tra i candidati per la panchina dell’Al-Hilal, si è parlato anche di Massimiliano Allegri. Come comunicato dall’indiscrezione, il nome del nuovo allenatore sarà annunciato entro la fine della prossima settimana.

In caso di scelta nei confronti di Allegri, certamente, si verificherebbe un assoluto colpo di scena che cambierebbe le carte in tavola anche in casa Juventus, sulla panchina della società, per ora, ancora saldamente coperta da Massimiliano Allegri. Non ci resta che attendere un verdetto non appena ci sarà il nome del nuovo tecnico. Il club dell’Arabia Saudita ha progetti molto ambiziosi e vuole, con i tanti soldi a disposizione, rilanciare il club.