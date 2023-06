Dal Milan alla Juventus, accordo lampo: firma UFFICIALE

“Nata a Saint-Claude in Guadalupa e cresciuta a Terre-de-Haut, isola dell’arcipelago delle Îles des Saintes, Thomas calca i campi italiani dal 2019, anno in cui la Roma l’ha portata in Serie A. Prima una carriera ricca di sfide in Francia con le maglie di Montpellier, Bordeaux e Dijon, con in mezzo la parentesi svizzera con il Basilea. In quegli anni arrivano anche momenti indimenticabili in Nazionale: oro all’Europeo Under 19 nel 2013, bronzo al Mondiale Under 20 nel 2014. L’impatto con l’Italia e con la Roma è notevole. Nella stagione 2019/20 è la miglior marcatrice della squadra e la stagione successiva conquista il suo primo trofeo italiano: la Coppa Italia. Nel cammino che porta alla coppa, le giallorosse hanno la meglio proprio sulla Juve in semifinale e in quel doppio confronto Thomas mette una doppia firma pesantissima, segnando sia all’andata che al ritorno”.