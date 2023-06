Il Barcellona punta un obiettivo della Juventus

Il Barcellona inizia a pensare alla prossima stagione, quando dovrà difendere il titolo della Liga conquistato poche settimane fa.

E’ il periodo dedicato al calciomercato. Per tutti, non soltanto in Italia. Tutti i club sono infatti impegnati, in questa prima fase, a gettare le basi delle trattative che poi, forse, si concluderanno soltanto tra diverse settimane.

Per i tifosi è il periodo più bello dell’anno e non soltanto perché è arrivata la bella stagione. L’estate porta con sé il riposo delle squadre dopo una stagione comunque faticosa che ha regalato emozioni e soddisfazioni diverse, ma regala anche la possibilità di sognare a occhi aperti grazie al calciomercato. Ognuno può giocare con le sue figurine per tentare di mettere insieme la formazione in grado poi di battere chiunque. E’, sostanzialmente, anche se in scala minore, lo stesso gioco che in questo periodo caratterizza tutti i tecnici.

Ciascuno di loro infatti analizza i punti deboli della propria squadra e cerca di apportare le modifiche possibili e realistiche, legate quindi alle reali possibilità di investimento del club di appartenenza. Anche il tecnico dei neocampioni di Spagna del Barcellona, Xavi Hernandez, sta facendo le sue prime valutazioni. Al momento il suo pensiero principale è rivolto al ruolo di terzino destro e nella sua mente frulla un nome che è stato avvicinato anche alla Juventus.

Il Barcellona che verrà

Xavi Hernandez ha già illustrato al presidente dei blaugrana, Laporta, le sue idee per quanto riguarda le migliorie da apportare alla sua formazione in vista della stagione 2023-2024.

Per il formidabile ex centrocampista del Barcellona, uno dei primi tasselli per rinforzare la rosa del Barcellona, riguarda il ruolo di terzino destro. Il tecnico Xavi ha chiesto espressamente l’acquisto di un altro terzino destro da alternare con Jules Koundé e fare in modo che il tecnico possa sfruttare quest’ultimo anche nel ruolo di difensore centrale. Il mercato, come sempre, propone nomi altisonanti dai costi ma eccessivamente alti per le casse attuali del Barcellona. Cancelo del Manchester City e Kimmich del Bayern Monaco sono profili inarrivabili. Ma vi sono due giovani che il club catalano sta osservando da vicino.

Uno di loro sarà probabilmente il prescelto e il primo acquisto del Barcellona della prossima stagione. Il primo giovane attenzionato dai blaugrana risponde al nome di Arnau Martinez, 20 anni, una delle rivelazioni della Liga in questa stagione dove ha militato tra le fila del Girona. Un nome non nuovo dal momento che sul promettente terzino destro spagnolo ha posato gli occhi, tempo addietro, anche la Juventus. Il secondo profilo è quello del diciottenne del Valladolid, Ivan Fresneda. Nonostante la giovanissima età ha già attirato le attenzioni dei grandi club. Il suo valore, al momento, è di 20 milioni di euro, ma è fin troppo facile prevedere una repentina impennata della sua quotazione.