Juventus, Allegri in Arabia Saudita? “Tanti soldi sul tavolo”

Sempre di più l’Arabia Saudita sta prendendo il predominio del calcio europeo, attirando campioni da ogni campionato. Questa volta potrebbe essere la volta di Massimiliano Allegri

L’Arabia Saudita sta conquistando sempre di più il mercato europeo. L’ultimo colpo potrebbe essere dalla Serie A e si tratta di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato è in procinto di lasciare l’Inter per approdare nel campionato saudita. I nerazzurri vogliono chiudere a 25 milioni di euro e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. In merito al fenomeno dei club arabi che sempre di più si stanno rivelando sul fronte europeo, l’agente di mercato Rashid Uddin, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT. Quest’ultimo si è soffermato anche sulla Juventus e sull’offerta per Massimiliano Allegri da parte dell’Arabia Saudita.

Juventus, Allegri in Arabia Saudita: “Ci sono tanti soldi sul tavolo”

Uddin ha affrontato il tema del calciomercato arabo che sta attirando tutti i grandi calciatori europei uno dopo l’altro.

Già è accaduto con Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N’Golo Kanté e a breve potrebbe essere il turno di Marcelo Brozovic, in uscita dall’Inter e vicino all’Al Nassr, club dove milita proprio CR7. Anche Bernardo Silva è nel mirino di alcuni club sauditi e la lista della spesa è ancora lunga. Nelle ultime settimane è arrivata una proposta faraonica anche per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e l’agente di mercato si è espresso così al riguardo: “I club sauditi stanno cercando di portare anche allenatori come Allegri o Mourinho. Josè credo che resterà a Roma, non vuole andare in Arabia Saudita. Per quanto riguarda Massimiliano Allegri c’è un’offerta e ci sono tanti soldi sul tavolo. E’ stato fatto un tentativo anche per Gerrard, a cui sono stati offerti 20 milioni a stagione. In passato arrivavano giocatori ed allenatori stranieri, ma ora vogliono il top”. Uddin ha aggiunto: “L’obiettivo dei dirigenti del calcio in Arabia Saudita è quello di rendere il campionato saudita uno dei più importanti a livello mondiale“.