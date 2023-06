Erede Chiesa in Serie A: la Juventus sborsa 25 milioni

Un ritorno di fiamma possibile qualora, appunto, la Juventus dovesse cedere il pupillo Federico Chiesa: tutti i dettagli dell’operazione.

La Juventus sta valutando qualsiasi pista pur di far quadrare il bilancio e di riportare il club ai vertici senza, però, dover sacrificare ulteriori pedine. Proprio per questo motivo che, adesso, la Vecchia Signora ha preso in considerazione la possibile idea di far partire un top player come Federico Chiesa. Eventualità che, però, avverrebbe soltanto di fronte ad una cifra importante.

E se dovesse verificarsi questa ipotesi, cioè la cessione dell’esterno italiano, la Juventus avrebbe ‘in mano’ già la validissima alternativa, anche lui già stato vicino ad essere bianconero in passato.

Berardi come erede di Chiesa: Operazione da 25 milioni

Stando alle ultime indiscrezioni, direttamente da ‘Repubblica’, l’erede di Federico Chiesa, sempre in caso in cui dovesse verificarsi la cessione, potrebbe essere Domenico Berardi. Il top player del Sassuolo è ormai, da tempo, corteggiato da tutte le big d’Italia. Il nazionale azzurro, anche veterano della squadra di Mancini, potrebbe, finalmente, avere la sua chance in una grande squadra e l’operazione, si legge dal quotidiano nazionale, arriverebbe anche ad un prezzo accessibile alle casse della Vecchia Signora.

Si legge, infatti, che l’operazione potrebbe costare 25 milioni. Costi mantenibili e accessibili per la dirigenza bianconera che si priverebbe sì di un campione ma che avrebbe già un’altra validissima alternativa. Berardi già in passato è stato più volte accostato alla Vecchia Signora e adesso avrebbe, finalmente, la sua chance dopo diversi anni come faro offensivo del Sassuolo. Berardi non ha certo bisogno di presentazioni anche perché è uno dei giocatori che già in nazionale viene ben visto da mister Mancini e che è stato anche artefice dell’ultima vittoria dell’europeo. Domenico, dunque, potrebbe aver finalmente la sua chance per dimostrare di essere un top player a tutti gli effetti, facendo la differenza, anche, in una grande squadra come la Juventus. Attendiamo ulteriori novità nelle prossime settimane.