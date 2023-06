Juventus (ri)congiunta, soffiata agli amici: “Sono sorpreso”

Calciomercato Juventus, una sorpresa sotto gli occhi di tutti: “Sarà il suo braccio destro nella nuova stagione”.

Tutti sorpresi da Manna. Il dirigente sportivo sta già trovando conferme e adesso, in attesa di Giuntoli, l’attuale ds sta stupendo tutti, lo stesso Giuntoli, si legge, avrebbe confessato di essere rimasto sorpreso.

Come si legge, infatti, direttamente dal quotidiano sportivo nazionale ‘Tuttosport’, Giuntoli in attesa di sbarcare, definitivamente, a Torino non appena si libererà dal contratto con il Napoli di De Laurentis, avrà diverse questioni importanti da risolvere, soprattutto a livello di trattative di mercato. Una cosa è certa, Manna farà parte del suo team e potrà essere il suo nuovo braccio destro.

Manna e Giuntoli insieme: La nuova Juve prende forma

Come, infatti, scrivono da ‘Tuttosport’, Cristiano Giuntoli sarebbe rimasto stupito da Giovanni Manna, quello che nei piani sarà il suo braccio destro a partire dai prossimi giorni, visto che l’ormai ex direttore sportivo del Napoli è atteso a momenti proprio a Torino.

Come scrivono sul quotidiano, a dare questo attestato di stima è stato lo stesso Giuntoli a confessarlo, direttamente, a dei propri amici più stretti. Come si legge, Giuntoli ha ammesso di essere stato sorpreso dall’ottimo lavoro fin qui svolto dal suo sostituto e futuro alleato. E non è un mistero che proprio il toscano arriverà a Torino senza aiutanti, non solo per l’intromissione di De Laurentiis. In sostanza, dunque, il nuovo team mercato è formato. Un binomio che è già garanzia. Giuntoli e Manna sono pronti per collaborare insieme per il bene della Juventus che è ma soprattutto che sarà. Importante sottolineare il focus che sarà propriamente sui giovani. Una squadra solida, pronta ma con grande prospetto per il futuro. Aspettiamo, dunque, impazientemente l’arrivo di Giuntoli per vedere i prossimi colpi di mercato.