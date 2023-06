Separazione UFFICIALE dopo 18 anni: Allegri lo porta alla Juve

Separazione UFFICIALE dopo 18 anni, termina una lunghissima storia d’amore: era arrivato in Emilia nel 2005.

Il primo acquisto, Timothy Weah, sta per diventare ufficiale. Qualche colpo in uscita è stato già messo a segno. E nelle prossime ore la Juventus si doterà pure di un nuovo responsabile dell’area sportiva. Cristiano Giuntoli dopo otto stagioni è pronto a lasciare Napoli e, salvo imprevisti, domani apporrà la firma su un contratto che lo legherà alla Signora per i prossimi cinque anni. Toccherà a lui avviare la tanto attesa “ricostruzione”.

Inizia dunque a prendere lentamente forma la nuova Juve, chiamata a voltare pagina dopo una stagione tanto tormentata quanto deludente. Il club bianconero, costretto a fare i conti con le ormai ben note vicende extracalcistiche, è reduce da un’annata complicatissima, che ha pochi precedenti nella storia ultracentenaria della società. Tornare a vincere un titolo deve essere la priorità per cancellare un biennio in cui la Juventus è rimasta a mani vuote. Massimiliano Allegri è stato riconfermato in panchina nonostante i risultati insoddisfacenti: i dirigenti credono ancora in lui, a patto che la squadra cambi subito marcia.

Separazione UFFICIALE dopo 18 anni, Magnanelli lascia il Sassuolo

La cura di ogni dettaglio, insomma, sarà fondamentale. Ecco perché l’allenatore toscano non vuole lasciare nulla al caso. E dopo l’addio di Paolo Bianco, che nella prossima stagione allenerà il Modena nella serie cadetta, ha deciso di “rinnovare” anche il suo staff.

Francesco Magnanelli oggi lascia il Sassuolo. 18 anni insieme.

Sei stato, sei e sempre sarai Cuore, Storia e Leggenda Neroverde.

Orgogliosa bandiera che sventolerà verso l’infinito. In bocca al lupo per il tuo nuovo futuro professionale! pic.twitter.com/396ZVpBBr5 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 30, 2023

L’erede designato di Bianco, come già si vociferava da qualche settimana, sarà Francesco Magnanelli, bandiera del Sassuolo nonché recordman assoluto di presenze nel club neroverde. Dal 2005 in Emilia, Magnanelli ha dato l’addio al calcio un anno fa, nel match che vide il Milan diventare campione d’Italia. Era nello staff tecnico del tecnico Alessio Dionisi, ma ad Allegri – che è stato suo allenatore al Sassuolo nella stagione 2007-08 – non poteva dire di no. Nei prossimi giorni arriverà a Torino, oggi invece è avvenuta la separazione ufficiale dal Sassuolo, che l’ha ringraziato attraverso un post sui profili social.