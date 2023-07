Juventus 2023-2024, la nuova formazione prende già forma. Tutti i nuovi acquisti e gli obiettivi prossimi in rosa.

La nuova Juventus è, ormai, pronta ad essere messa in campo. Allegri, se nulla dovesse cambiare nel nuovo anno, sarà di nuovo l’allenatore. Adesso, in breve, andiamo a scoprire come potrà essere proprio la nuova formazione 2023-2024 con i ‘nuovi’ acquisti.

Uno è già arrivato, Weah. Il giovane figlio d’arte è pronto per la nuova avventura targata Juventus, proprio lui sarà parte integrante del nuovo progetto della Vecchia Signora, nei prossimi giorni, infatti, è atteso anche Parisi: altro obiettivo prioritario dei bianconeri, come la riconferma di Rabiot già arrivata in via ufficiale.

Juventus 2023-2024: La formazione ‘inedita’

Il portiere sarà Tec, visto che ormai il polacco è stato nuovamente confermato. Ma molto potrebbe cambiare in difesa. Andiamo a vedere, dunque, la formazione tipo con il ‘nuovo’ modulo di Allegri, che potrebbe cambiare anche i titolari: