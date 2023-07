“3 + 2” e nuova svolta nel contratto: adesso firma con la Juventus

Adesso c’è l’opzione per la firma del nuovo direttore sportivo, lo comunica il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’: i dettagli.

Oggi è un giorno particolare per la società bianconera, infatti, già in questa giornata il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe siglare la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà per lungo tempo alla Juventus.

Come scrivono dal portale ‘Tuttosport’, si è vociferato di un accordo quinquennale con uno stipendio di 2 milioni netti a stagione per il nuovo direttore sportivo della Juventus, adesso aspettiamo l’ufficialità affinché si possa ufficializzare l’operazione.

Giuntoli firma oggi: Accordo quinquennale

Le indiscrezioni raccontano che l’impianto verrà sostanzialmente mantenuto, ma la durata potrebbe essere suddivisa con la formula dei tre anni più due di rinnovo fissati a determinate condizioni e volontà.

Una stesura che tiene, dunque, insieme sia la volontà di affidare al direttore sportivo un progetto a lunga scadenza, ma che nel contempo consenta a entrambi un’uscita strategica che non si riveli sanguinosa economicamente né complicata contrattualmente. Lo riporta ‘Tuttosport’. Oggi, dunque, potrebbe essere proprio il giorno del suo arrivo a Torino. I tifosi lo aspettano con grande voglia. Ci sono diversi obiettivi da sostenere. Le diverse uscite ma soprattutto anche gli acquisti. C’è sempre il nome di Sergej Milinkovic-Savic come priorità per il centrocampo e in un certo senso il centrocampista serbo vuole proprio la squadra bianconera nel suo futuro. Non ci resta che attendere ulteriori verdetti sulla situazione con la piena consapevolezza che, presto, si potrà tornare a fare la differenza. L’obiettivo rimane sempre la vittoria dello scudetto. C’è questa necessità che i bianconeri non voglio sicuramente buttare, così come Allegri che lotterà fino alla fine dell’ultima giornata con la voglia di vincere e fare la differenza. Ci aspettiamo grandi risultati a tal proposito, i bianconeri posso tornare presto grandi.