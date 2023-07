Canta, suona e balla per la Juventus: tifosa speciale, le sue curve sono una sinfonia – FOTO

Canta, suona e balla per la Juventus: l’ex tentatrice svela la sua passione. Curve e cuore bianconero sono un mix letale.

Il solo fatto che in passato sia stata una delle tentatrici, nell’ambito del reality Mediaset Temptation Island, la dice lunga su di lei e sul suo fascino.

Un fascino che le ha spalancato le porte del successo e che le ha permesso, nel tempo, di diventare un personaggio piuttosto popolare. La parentesi sul piccolo schermo ha acceso i riflettori su di lei e, adesso, Cristina Rescigni, in arte Christy Swan, ha un seguito niente male sulle varie piattaforme. Ma non siamo qui per parlarvi del suo successo social, quanto piuttosto per rivelarvi che la dj ha ben altre doti, oltre a quelle prettamente estetiche. Sapevate, ad esempio, che il suo cuore è bianconero? La bella Cristina è una tifosa sfegatata della Juventus e si adopera sempre, online e non solo, per sostenere la sua squadra preferita. Lo fa nei modi più disparati, spesso cantando, suonando e ballando.

Canta, suona e balla per la Juventus: Christy Swan infiamma il web

Ogni volta che lo fa, i suoi 180mila sostenitori non possono fare a meno che prendere atto del suo fascino irresistibile. Le sue curve prorompenti, abbinate alla sua passione per la Vecchia Signora, fanno di lei la donna dei sogni.

Soprattutto per chi, come la Rescigni, ha un debole per il club bianconero. Il calcio riveste un ruolo di primo piano, insomma, nella sua vita. “Se a una donna piace il calcio – aveva detto durante le registrazioni del programma tv, quando era in missione nel villaggio dei fidanzati – è come il gol in trasferta, vale doppio”. E aveva ragione lei: curve e cuore bianconero sono un mix letale.