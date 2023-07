Calciomercato Juventus, fumata bianconera: raggiunto il primo accordo

C’è la stretta di mano, primo accordo raggiunto e strada spianata per il trasferimento: la mossa della Juventus

La Juventus non effettuerà altri colpi in entrata fino a quando non avrà piazzato delle uscite. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato molto chiaro in questo senso.

Il nuovo ds ha sottolineato l’esigenza di sfoltire la rosa, come priorità assoluta a qualsiasi colpo di mercato in entrata. Le operazioni in uscita più calde sono quelle che riguardano Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur. Il centrocampista svizzero sembrava ad un passo dal West Ham ma l’affare si è complicato e anche altri club sono subentrati. McKennie, invece, sembra destinato a tornare in Premier ed è nel mirino dell’Aston Villa. Proprio Giuntoli ha fatto chiarezza su queste due situazioni: “McKennie fuori dal progetto? Mai detto. In questo momento ci sono ragazzi che sono sul mercato e lavorano a parte. Stiamo trattando Zakaria e Arthur con alcuni club e stiamo anche per Bonucci, ma non abbiamo trovato una sistemazione gradita”. Nelle ultime ore si è sbloccata la situazione Arthur che attiverà quel processo di sfoltimento della rosa.

Juventus, accordo per il rinnovo di Arthur: prestito alla Fiorentina

La Juventus ha sbloccato la prima situazione, in quanto ha trovato l’accordo con Arthur Melo per il rinnovo di contratto fino al 2026.

Il centrocampista brasiliano prolungherà per altre tre stagioni in bianconero ma solo col fine di trasferirsi in prestito alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Viola chiuderà un’operazione importante in prestito con opzione di riscatto che gli consentirà di aggiungere un tassello molto importante in mezzo al campo. Bisognerà capire come l’ex Barcellona si adatterà alle idee di Italiano che ha punta al dominio del gioco e potrebbe sfruttare le caratteristiche di palleggio del brasiliano. Incontro nella giornata di oggi tra la dirigenza della Juventus e Arthur per finalizzare l’operazione con la Fiorentina. Con il rinnovo, la sua valutazione in bilancio sarà inferiore e i bianconeri si preparano a chiudere la prima cessione, se pur si incaricano di coprire una parte dell’ingaggio all’ex Barcellona.