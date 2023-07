Tripletta Giuntoli, reparto rivoltato come un calzino: colpaccio Juve gratis

La Juventus sta lavorando con il suo nuovo direttore sportivo ai prossimi innesti in mediana: tutti i dettagli.

La Juventus si prepara a rafforzare il centrocampo: cessioni iniziali e nuovi arrivi sotto la guida di Giuntoli, questo è il nuovo focus bianconero.

La Juventus si sta preparando per una rivoluzione nel proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo un’annata deludente, il club bianconero è determinato a rinforzare la zona nevralgica del campo e ha già messo in moto una serie di cessioni per liberare spazio salariale e finanziario e puntare nuovi obiettivi già prefissati. Il primo passo verso la ricostruzione del centrocampo è stato l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juventus. Giuntoli, noto per il suo lavoro di successo al Napoli, porterà la sua esperienza e competenza nel club bianconero per guidare l’operazione di rafforzamento.

Giuntoli ‘riscrive’ il centrocampo: Tutti gli obietti della Juve

Inizierà con le cessioni, il primo passo fondamentale per liberare risorse e creare spazio per i nuovi innesti. La Juventus ha già avviato trattative per cedere alcuni giocatori in uscita, con l’obiettivo di ottenere fondi utili per gli acquisti futuri. Una volta completate le cessioni, la Juventus si concentrerà sui nuovi arrivi. Un obiettivo principale del club è Franck Kessie del Barcellona, ma l’attenzione è rivolta a un’offerta a basso costo per il centrocampista ivoriano, che lascerà molto probabilmente la Spagna. La Juventus cercherà di sfruttare questa opportunità per aggiungere qualità e profondità al proprio centrocampo senza sostenere costi eccessivi.

Oltre a Kessie, la Juventus sta seguendo da vicino altri due talenti: Khephren Thuram e Rayan Cherki. La Juventus, sotto la guida di Giuntoli, mira a costruire un centrocampo equilibrato, combinando esperienza e giovani talenti. L’obiettivo è quello di creare una squadra competitiva e ambiziosa che possa tornare a lottare per i trofei sia in patria che in Europa.