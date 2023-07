Lukaku ne fa fuori solo uno: la Juventus completa l’opera

L’eventuale arrivo alla Juventus di Lukaku non escluderebbe quello di un altro big: colpo con la cessione

Il nome di Romelu Lukaku è quello di tendenza delle ultime ore, almeno in Italia. Dopo la porta chiusa in faccia all’Inter e l’apertura alla Juventus, la sua figura è stata al centro delle notizie di calciomercato degli ultimi giorni.

Il centravanti belga ha già ricevuto la risposta dei tifosi bianconeri che hanno esplicitamente detto di non volere Lukaku alla Juventus. Anche la Curva Nord dell’Inter si è espressa tramite i social, sottolineando tutta l’amarezza e la delusione per il gesto di Big Rom. Adesso l’attaccante è in un momento di caos, in attesa di scoprire la sua prossima destinazione. Come riportato dal giornalista Giovani Albanese, al momento la pista Romelu Lukaku per la Juventus non sarebbe incrociata a quella di Alvaro Morata ma parallela.L’arrivo di Lukaku non taglierebbe fuori lo spagnolo e viceversa. La situazione del centravanti belga è strettamente legata al futuro di Dusan Vlahovic che ha tante richieste dalle big europea ma nessuna offerta concreta. Anche Cristiano Giuntoli ha chiarito che non ci saranno entrate senza uscite, di conseguenza è complicato che possa arrivare Lukaku senza la partenza di Vlahovic. La situazione di Alvaro Morata è decisamente diversa. La Juventus lo prenderebbe volentieri per la terza volta, visto anche il suo legame con l’ambiente e con Allegri. La sua eventuale retromarcia verso Torino è legata alla situazione di Federico Chiesa.

Juventus, Lukaku non esclude Morata: serve almeno la cessione di Chiesa

Chiesa ha mercato ma la Juventus non ha ancora ricevuto alcuna proposta concreta, così come per Vlahovic.

L’arrivo eventuale di Morata dipenderebbe anche dal destino di Chiesa. L’attaccate spagnolo piace anche a Roma e Inter. Entrambi i club hanno già avuto colloqui ravvicinati con l’Atletico Madrid che chiede una cifra cospicua. L’Inter sembra avanti rispetto ai giallorossi ma anche la Juventus potrebbe dire la sua. In alternativa la Vecchia Signora valuta anche Jesper Lindstrom, trequartista classe 2000 dell’Eintracht Francoforte. Il danese è un’idea recente per la Juve che, però è incentrata su Lukaku e Morata.