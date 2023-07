Accordo raggiunto: così la Juventus vola sul nuovo terzino

Accordo raggiunto, il club bavarese ha quasi chiuso per il giocatore: incontro decisivo nella prossima settimana.

No, le vittorie non hanno tutte lo stesso sapore. Quella che lo scorso maggio ha permesso al Bayern Monaco di vincere l’undicesima Bundesliga consecutiva, ad esempio, è stata accolta con una certa freddezza, sia dalla tifoseria sia dalla stessa società. E non solo perché i bavaresi sono ormai abituati a fare incetta di trofei nazionali.

Certo, nessuno poteva neanche lontanamente immaginare che nell’ultima giornata di campionato il Borussia Dortmund si sarebbe “suicidato” contro una squadra che non aveva nulla da perdere come il Mainz. Ed il fatto di aver sottratto un titolo già vinto ai rivali gialloneri è stato uno smacco non indifferente. Ma la stagione del Bayern non può essere in ogni caso valutata positivamente. O meglio, il titolo ha permesso a Thomas Tuchel ed ai suoi uomini di raggiungere a malapena la sufficienza. Del resto, l’hanno dimostrato le scelte del club, che all’indomani del trionfo in Bundesliga ha deciso di licenziare l’amministratore delegato Oliver Khan e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic.

Accordo raggiunto, Walker verso il Bayern: via libera per Mazraoui

Tuchel, arrivato in primavera al posto dell’esonerato Julian Nagelsmann, è stato confermato ma a livello di rosa se non sarà rivoluzione poco ci manca.

Per il momento sono arrivati Kim dal Napoli, Konrad Laimer dal Lipsia e Raphael Guerreiro dal Borussia Dortmund ma non saranno certamente gli unici rinforzi. Il Bayern Monaco ha bisogno di un attaccante, di qualcuno che possa colmare quel vuoto lasciato un anno fa da Robert Lewandowski. Il sogni rimane Harry Kane, ma non sarà semplice sottrarlo al Tottenham. Nel frattempo potrebbe arrivare un altro giocatore dalla Premier League: si tratta del campione d’Europa Kyle Walker, terzino del Manchester City che lo scorso 10 giugno ha vinto la sua prima Champions League nella finale di Istanbul. Nella prossima settimana le due parti si riaggiorneranno ma la trattativa sembra ormai avviata. Spettatrice interessata la Juventus, visto che se il Bayern dovesse acquistare Walker potrebbe lasciar partire senza alcun problema Noussair Mazraoui, obiettivo bianconero per la fascia sinistra.