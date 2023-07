Illuminato dalla lanterna: trattativa UFFICIALE con la Juventus

Adesso il club è pronto a fare affari con i bianconeri, per chiudere il giocatore il prima possibile: tutti i dettagli.

Il Genoa Calcio, tornato nella massima serie del calcio italiano dopo una stagione di successi in Serie B, sembra essere sul punto di compiere un colpo importante sul mercato. Secondo fonti vicine alla trattativa, il club neopromosso è prossimo a chiudere l’acquisto di De Winter dalla Juventus.

La notizia dell’interesse del Genoa per De Winter, giovane talento cresciuto nel vivaio della Juventus, ha attirato l’attenzione dei tifosi genoani, che sono entusiasti di vedere l’arrivo di un giocatore con prospettive di crescita e potenziale per diventare un elemento fondamentale nella squadra, come scrive il noto giornalista ‘Gianluca Di Marzio’.

De Winter verso Genoa: Affare prossimo

De Winter, difensore centrale classe ’99, ha già dimostrato di essere un talento promettente durante la sua permanenza nel settore giovanile della Juventus e nelle esperienze in prestito ad altri club. Il Genoa ha riconosciuto il suo valore e vede in lui un rinforzo ideale per il reparto difensivo in vista della prossima stagione di Serie A.

La trattativa tra il Genoa e la Juventus sembra essere in uno stato avanzato, e si prevede che l’affare possa concludersi a breve. Entrambi i club sembrano essere ottimisti riguardo alle condizioni dell’operazione, con i dettagli finali che verranno definiti nelle prossime settimane. Per il Genoa, questa operazione rappresenterebbe un segnale di ambizione per consolidarsi nella massima serie e raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione. La squadra sta cercando di costruire una rosa competitiva e l’acquisto di un giovane talento come De Winter sarebbe un passo significativo in questa direzione. I tifosi del Genoa e della Juventus si tengono in attesa di ulteriori sviluppi riguardanti l’acquisto di De Winter. Nel frattempo, il Genoa si prepara per la nuova sfida in Serie A, con la speranza di costruire una squadra competitiva capace di fare una bella figura nella massima categoria del calcio italiano.