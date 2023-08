Donnarumma alla Juventus, Raya libera Szczesny: ne resta solo uno

Intrecci continui tra portieri: Szczesny può far tornare di moda Donnarumma per la Juventus

Il calciomercato dei portieri è sempre più intrecciato e ha già visto diversi cambiamenti inaspettati, uno su tutti l’addio di David De Gea al Manchester United con il conseguente arrivo di Andre Onana dall’Inter.

I nerazzurri hanno salutato anche una bandiera come Samir Handanovic, il Tottenham ha prelevato Guglielmo Vicario dall’Empoli come nuovo erede di Lloris. I cambiamenti tra i pali potrebbero essere ancora numerosi e uno di questi potrebbe riguardare la Juventus. Wojciech Szczesny ha rinnovato fino al 2025 ma per i bianconeri non è incedibile. Con la giusta offerta il polacco potrebbe andare via già questa estate e il Bayern Monaco è una potenziale candidata. Il club bavarese sta per salutare Yann Sommer che ormai è destinato a diventare il nuovo portiere dell’Inter. Di conseguenza deve cercare un sostituto da affiancare a Neuer. Come riportato da ‘Sky Sport DE’, il profilo di David Raya (portiere del Brentford) è escluso, ma tra le opzioni c’è proprio l’estremo difensore della Juventus, ma anche il portiere del Siviglia Yassine Bono, protagonista al Mondiale in Qatar col Marocco.

Juventus, Szczesny opzione per il Bayern Monaco: Donnarumma può tornare di moda

Tra i portieri liberi c’è David De Gea, rimasto svincolato dopo essere stato rimpiazzato da Andre Onana, con un investimento di circa 55 milioni di euro da parte del Manchester United.

Al momento De Gea non è un obiettivo dei campioni di Germania che stanno valutando Bono e Szczesny. La Juventus può contare su Mattia Perin ma sta valutando un’alternativa all’eventuale addio del portiere polacco. Il nome più caldo è quello di Gigio Donnarumma, vecchio pallino del club bianconero che potrebbe tornare di moda. Il portiere della nazionale si appresta a vivere la sua terza stagione con la maglia del Paris Saint-Germain ma certamente la voglia di tornare in Italia è tanta. L’ex Milan da tempo è corteggiato dalla Juventus ma la trattativa non è mai arrivata allo snodo decisivo. Donnarumma ha un contratto col Paris fino al 2026 ma in base al futuro di Szczesny lo scenario potrebbe cambiare e non è escluso che la Juve riesca a imbastire una trattativa per riportare in Serie A il classe ’99.