Il Barcellona batte la concorrenza: accordo raggiunto e Juventus al tappeto

Il Barcellona supera Juventus e Milan e si aggiudica il gioiello: affare verso la chiusura

Il mercato della Juventus non si è ancora acceso ma nella giornata di ieri si è tornato a parlare assiduamente di Romelu Lukaku.

Il club bianconero è in trattativa col Chelsea e starebbe pensando a uno scambio Vlahovic-Lukaku, con l’inserimento di un conguaglio economico da parte del Chelsea. Uno scambio che ha acceso letteralmente il mercato e che sembra avviato verso la conclusione. I bianconeri devono pensare anche alle cessioni, da Denis Zakaria a Weston McKennie, da Koni De Winter a Nicolò Rovella. Tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino, molti dei quali in prestito. Cristiano Giuntoli sta cercando di sfoltire una rosa che ha in questo momento ha troppa abbondanza e necessità un restyling. Un’azione non semplice ma necessaria per poter sbloccare il mercato in entrata che dovrebbe prevedere l’arrivo di un attaccante ma anche di un rinforzo a centrocampo e uno in difesa, in particolare nel ruolo di terzino destro. Uno dei profili che la Juventus segue da più tempo è il classe 2004 spagnolo Ivan Fresneda. La trattativa, però, sembra essersi complicata e l’interesse del Barcellona potrebbe mandare fuori gioco la Vecchia Signora.

Juventus, sfuma Fresneda: 18 milioni e accordo col Barcellona

Secondo quanto riportato da Futbol Total, Ivan Fresneda sta per diventare un nuovo calciatore del Barcellona.

Negli ultimi tempi sia la Juventus che il Milan avevano mostrato un forte interesse per il terzino spagnolo che, però, è sempre stato uno dei primi obiettivi del Barcellona. I blaugrana avrebbero presentato un’offerta di circa 18 milioni di euro per prelevare Fresneda dal Real Valladolid. Il club di Ronaldo il Fenomeno vuole tirare leggermente il prezzo ma sembra che tutte le parti siano intenzionate a chiudere in tempi brevi l’operazione. Il Valladolid è retrocesso in seconda categoria spagnola e non può permettersi di trattenere un talento cristallino come Fresneda. Il suo addio è ormai scritto e il Barcellona ha di fatto completato l’operazione, battendo la concorrenza anche di squadre come il Real Madrid ma anche di Juventus e Milan.