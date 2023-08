30 milioni di euro, Allegri ha detto sì: retromarcia Juventus clamorosa

Calciomercato Juventus, adesso Allegri potrebbe cambiare piani per il centrocampo: tutti i dettagli sul ‘nuovo’ acquisto.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus ha deciso di cambiare i propri piani riguardo a Weston McKennie, trasformandolo da esubero importante a una pedina su cui l’allenatore Massimiliano Allegri vuole puntare.

Il centrocampista statunitense, che era stato messo sul mercato qualche settimana fa, ora potrebbe avere una nuova opportunità di restare nella squadra bianconera, come scrivono dal quotidiano sportivo. La decisione della Juventus di rivedere la posizione su McKennie è stata influenzata da diversi fattori.

McKennie può restare: Allegri cambia i piani

Innanzitutto, la situazione a centrocampo ha subito delle variazioni e la permanenza di un giocatore come McKennie, con le sue caratteristiche fisiche e tattiche, può risultare preziosa per Allegri nella costruzione della squadra durante la stagione che presto inizierà. Il principale motivo che spingerebbe la Juventus a riconsiderare la posizione riguardo al centrocampista statunitense è la sua familiarità con il sistema di gioco di Allegri.

Il ritorno dell’allenatore toscano sulla panchina della Vecchia Signora ha portato a una maggiore considerazione di quei giocatori che già hanno lavorato con lui in passato, e McKennie sembra rientrare in questa categoria. Nonostante la volontà iniziale di cedere il calciatore per ottenere un’offerta di circa 30 milioni di euro, adesso sembra che la Juventus non spingerà McKennie verso la cessione se l’offerta non raggiungerà quella cifra. Questa decisione riflette l’importanza che il club dà al giocatore e il desiderio di sfruttarne il potenziale anche nella prossima stagione. La presenza di McKennie nel centrocampo della Juventus potrebbe apportare un contributo prezioso, fornendo fisicità, dinamismo e abilità tattiche in un reparto strategico per la squadra. La sua capacità di adattarsi alle richieste di Allegri potrebbe rivelarsi un elemento chiave nella costruzione del gioco della squadra.