“Allegri in Nazionale e Mancini alla Juventus”: spostano mari e monti, ‘verdetto’ già emesso

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, viene fuori anche il nome di Massimiliano Allegri per la panchina della Nazionale. Il punto sull’allenatore della Juventus

Nella giornata di oggi è arrivata una notizia improvvisa che in pochi si sarebbero aspettati. Roberto Mancini si è dimesso dalla carica di commissario tecnico della Nazionale.

Un fulmine a ciel sereno, anche se qualche segnale si era già avvertito. Dopo la straordinaria vittoria dell’Europeo nel 2021, l’Italia ha mancato l’accesso al Mondiale per la seconda volta consecutiva e qualcosa si è certamente rotto. La scomparsa di Gianluca Vialli e il cambio di staff hanno certamente influito nella decisione di Mancini che ha deciso di abbandonare il timone della nazionale azzurra, a 10 mesi dall’Europeo 2024, che non vede ancora l’Italia matematicamente qualificata. Pochi minuti dopo il comunicato della FIGC sulle dimissioni del ‘Mancio’, è già partita la caccia al sostituto. I nomi caldi sono quelli di Luciano Spalletti e Antonio Conte ma circolano ipotesi anche meno affermate come Cannavaro e De Rossi che, però conoscono alla perfezione l’ambiente. Se pur parta dalle retrovie, non è utopia l’opzione Massimiliano Allegri.

Allegri opzione per la Nazionale: i tifosi scatenati sul web per il dopo Mancini

Il nome di Allegri è un’opzione per la panchina della Nazionale, anche se il contratto ancora in essere con la Juventus rende le cose più complicate del previsto.

I tifosi si sono espressi chiaramente sui social, proponendo il nome di Allegri come erede di Roberto Mancini. Nelle ultime ore l’allenatore della Juventus è stato accostato alla Nazionale da numerosi utenti del web. Chissà che quella che al momento è solo una suggestione non diventi una possibilità concreta nei prossimi giorni.

#Mancini , il suo successore potrebbe essere anche #Cannavaro . #Spalletti con l’Europeo alle porte rischierebbe di bruciare l’impresa fatta a Napoli . #Conte chissà 🤷🏻‍♂️. #Allegri scambio con il Mancio ? Uno a Torino e l’altro a fare il CT ??? — Vincenzo (@EnzoDandy) August 13, 2023

#Allegri per il post #Mancini, Luciano da Certaldo alla Continassa e s’abbracciamo!#AllegriOut — Carlo Ridolfi (@w3bster27) August 13, 2023

Ed ora ne risolverà un altra… chiamando #Allegri per togliere l’ingaggio oneroso dalle casse della #juve — Roby Laff. 💙🖤 (@RobyLaffranchi) August 13, 2023

Non mancano i tifosi che vorrebbero vedere Massimiliano Allegri alla guida dell’Italia ma gli altri nomi che sono venuti fuori sono quelli di Gattuso, Spalletti, Conte ma anche De Rossi e Cannavaro.