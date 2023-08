Il nome è tutto un programma: Juventus, l’accordo è UFFICIALE

C’è l’annuncio ufficiale della Juventus: ecco tutti i dettagli sul nuovo accordo. Svolta a sorpresa da parte del club.

In tempo di calciomercato i tifosi si aspettano sempre delle sorprese da parte della società che continua a lavorare, su tutti i fronti, per offrire sempre il meglio ai propri supporters. La dirigenza ha appena ufficializzato un nuovo accordo che cambierà il futuro della stagione sportiva. Svelati tutti i dettagli.

La Juventus è una delle poche società in Italia attiva a 360° in tutti i settori: dalla Primavera all’Under 23 passando per le Women. Un progetto, quello dedicato al calcio femminile, che ha permesso al movimento di crescere tantissimo sia in Italia che in Europa.

Juventus, c’è una novità: il comunicato ufficiale

E’ di oggi la notizia di un accordo che permetterà alla Juventus di valorizzare ulteriormente il calcio femminile. Ecco tutti i dettagli.

Nuovo sponsor per la Juventus Women che per la stagione 2023-2024 avrà sulla propria divisa il logo Fem. Il sito, di proprietà del gruppo Gedi, è online da oltre vent’anni ed è un punto di riferimento per tantissime donne. Per quest’anno sarà presente in tutte le maglie (Home, Trasferta, Terza e allenamento). A dare l’annuncio ufficiale è la società bianconera che ha reso noto i dettagli di questa partnership che sarà valida sia per la Serie A che per la Champions League femminile. Il debutto avverrà a Barcellona giovedì 24 agosto, in occasione del Trofeo Gamper. Questo il commento di Dario Bernardoni, direttore generale della Fem. “Con questa partnership condivideremo le storie delle atlete donne che affrontano queste sfide di sport quotidiane nella loro vita. Vogliamo raccontare ai nostri lettori le storie. Siamo sempre abituati a vedere il calcio al maschile, con questo accordo vogliamo porre la Fem al centro di questo sport”. Il logo Fem sarà presente sulle divise ufficiali della Juventus Women, inoltre il logo sarà presente anche sul sito www.alfemminile.com con alcuni contenuti esclusivi dedicati proprio al club bianconero. Saranno ripercorse le storie delle giocatrici della Vecchia Signora, celebrando le loro vittorie e i trionfi dentro e fuori dal campo. Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer della Juventus, ha speso altre parole su questo accordo. “Siamo felici di aver raggiunto l’intesa con Fem che sarà sponsor della Juventus Women. Abbiamo questa possibilità di promuovere e valorizzare lo sport femminile attraverso una delle community più seguite”. Adesso si attende solo l’esordio ufficiale ma sui social sono già presenti le immagini con le maglie e il nuovo main sponsor Fem al centro della casacca bianconera.