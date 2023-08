Juventus spazzata via, Amrabat giallorosso: arriva la conferma UFFICIALE

Guardare avanti con fiducia è assolutamente fondamentale per una Juventus che non fa mistero di voler puntare il più in alto possibile in questa stagione.

Non si poteva iniziare meglio il cammino nel torneo di serie A visto che Chiesa e compagni hanno portato a casa i tre punti dal campo dell’Udinese. Prima missione compiuta ma è chiaro che la strada da percorrere è ancora molto lunga. Il traguardo è quello scudetto che rappresenta l’obiettivo più importante da inseguire.

I tifosi della Juventus seguiranno con grande attenzione quel che accadrà in chiave calciomercato. Perché c’è ancora tempo per riuscire a portare a Torino qualche altro elemento da affidare nelle mani di mister Allegri. Specie in alcune zone del campo servirebbe qualche altro rinforzo. Molto dipenderà da quel che i bianconeri riusciranno a concludere sul fronte delle cessioni. Inevitabili per fare cassa e allo stesso tempo alleggerire il monte ingaggi.

Juventus, Amrabat verso il Galatasaray?

Il problema però adesso è anche il tempo, che inizia a stringere. E dunque su particolari obiettivi che la società si è posta c’è poco spazio di manovra. Anche perché la concorrenza non resta certo a guardare. Ecco perché sta definitivamente per sfumare quello che per settimane è stato un nome accostato alla Juventus.

Stiamo parlando del mediano Amrabat della Fiorentina, che i viola hanno escluso dalla lista per la Conference League. Già questo aveva fatto capire come la sua cessione era imminente. Dalla Turchia sembrano sicuri del fatto che il calciatore sia ad un passo dal Galatasaray, anche se pure il Manchester United continua a rimanere molto interessato al marocchino. Una delle rivelazioni della passata stagione e autore di un grande mondiale con la sua nazionale.