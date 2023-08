Calciomercato Juventus, sta per finire tutto: nerazzurro per 10 milioni

Calciomercato Juventus, tutto definito: il direttore sportivo è riuscito ad evitare l’obbligo di riscatto. Si trasferisce definitivamente.

La telenovela che ha avuto per protagonista Romelu Lukaku si è conclusa qualche ora fa. Più volte accostato alla Juventus in un’estate a dir poco tumultuosa per il centravanti belga, è stato lo stesso giocatore a riferire che domani partirà per Roma. Dove inizierà una nuova avventura professionale con la squadra della Capitale, allenata da José Mourinho.

Questo significa – ma ormai di dubbi ce n’erano veramente pochi – che Dusan Vlahovic, così come richiedeva esplicitamente il grosso della tifoseria bianconera, non si muoverà da Torino. Massimiliano Allegri, alla fine, non è riuscito a spuntarla. Sì, perché fino a prova contraria era stato lui, grande estimatore di Lukaku, a spingere per lo scambio con il Chelsea, che avrebbe portato l’ex attaccante della Fiorentina a vestire la maglia dei Blues. A questo punto in tanti si chiedono chi arriverà alla Juventus in questi roventi ultimi giorni di mercato. L’indiziato numero uno resta Domenico Berardi, che ha rotto con il Sassuolo e ad oggi è fuori dai piani del tecnico Alessio Dionisi. Che, infatti, ha deciso di non convocarlo per la seconda volta consecutiva in vista del match di domani sera con il Napoli.

Calciomercato Juventus, Holm vicinissimo all’Atalanta

Berardi o non Berardi, la casella degli acquisti della Signora, se escludiamo quello di Weah, rischia di restare desolatamente vuota. Niente da fare neppure per Emil Holm, esterno svedese dello Spezia che sta per accasarsi all’Atalanta, alla corte di Gian Piero Gasperini.

L’esterno scandinavo, una delle poche note positive della stagione dei liguri che quest’anno sono ripartiti dalla B, nella prossima settimana dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Dea. Lo riporta anche l’edizione spezzina de La Nazione, scrivendo che l’affare è ormai definito. Per Holm l’Atalanta verserà nelle casse dello Spezia 10 milioni, che in futuro potrebbero crescere grazie ad alcuni bonus. Il giocatore si trasferirà a Bergamo a titolo definitivo, con il diesse Macia che è riuscito ad evitare la formula dell’obbligo di riscatto.