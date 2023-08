Juventus e le cessioni prima del gong: ecco come stanno le cose

Juventus e le cessioni prima del gong, i bianconeri potrebbero continuare a sfoltire la rosa nelle ultime ore di mercato,

E così hanno tirato in ballo il fattore K. Che non è niente di trascendentale, ma si tratta solo della prima lettera dei cognomi dei due giocatori che la Juventus potrebbe lasciar partire in queste ultime ore di mercato. Sì, avete capito bene: ancora cessioni.

I bianconeri non hanno ancora terminato la cosiddetta operazione sfoltimento. E tra oggi e domani cercheranno fino all’ultimo di fare cassa con qualcuno di “appetibile”. I due risponderebbero ai nomi di Moise Kean e Filip Kostic. Il primo, cresciuto nel vivaio della Juve, è nuovamente in procinto di lasciare Torino. Lo aveva già fatto anni fa, quando fu ceduto all’Everton, in Premier League, per circa 30 milioni di euro comprensivi di bonus. Kean in Premier League non sfondò e fece tappa anche in Francia, al Psg, ma anche quella fu un’esperienza fugace. Morale della favola, la Juventus decise di riprenderselo due anni fa, sborsando la stessa cifra che nel 2019 aveva incassato dall’Everton. Fu una mossa dettata principalmente dalla necessità: Cristiano Ronaldo era appena andato via e la Juve aveva fretta di sostituirlo, motivo per cui virò sull’usato sicuro.

Juventus e le cessioni prima del gong, Kean e Kostic non partiranno

Kostic invece è a Torino a malapena da un anno. Un estate fa l’esterno serbo fu acquistato dall’Eintracht Francoforte al termine di un lungo corteggiamento.

La Juventus necessitava di un giocatore che fosse in grado di sfornare cross a ripetizione in modo tale da innescare il connazionale Dusan Vlahovic. La prima stagione di Kostic in bianconero è stata certamente positiva ma in una Juve in cui nessuno è intoccabile anche lui potrebbe essere “sacrificato” in nome dei bilanci. Secondo il giornalista Sky Paolo Aghemo, tuttavia, l’ipotesi cessione per quanto riguarda Kostic e Kean sarebbe tramontata. Il gong, infatti, è vicino e la Signora a quel punto non saprebbe con chi sostituirli. “Di conseguenza, la squadra rimarrà invariata”, sostiene il cronista della piattaforma satellitare.