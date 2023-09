Nuovo infortunio per Chiesa: ecco la prima diagnosi

Nuovo infortunio per Chiesa: l’attaccante della Juventus al momento in ritiro con la Nazionale alla fine della rifinitura ha accusato un problema. La diagnosi

Non arrivano buone notizie né per Luciano Spalletti e nemmeno per Massimiliano Allegri. Federico Chiesa, infatti, alla fine della rifinitura, ha accusato un problema muscolare che lo mette evidentemente a rischio per la sfida di domani contro la Macedonia del Nord e valida per le qualificazioni al prossimo Europeo in Germania.

La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, spiega che Chiesa soffrirebbe di un fastidio all’adduttore. Ora non sappiamo se il problema sia serio o si tratta solamente di un grande spavento, e si attendono ovviamente delle comunicazioni ufficiali da parte della federazione per capire l’entità dello stop. E capire, inoltre, se c’è il bisogno di fare degli esami strumentali.

Nuovo infortunio per Chiesa, la situazione

Senza dubbio è un guaio, soprattutto nell’immediato, per Spalletti. Che potrebbe pure decidere di non utilizzarlo nella sfida di domani sera che bagnerà il suo debutto sulla panchina azzurra. Chiesa, secondo quelle che fino al momento sono state le previsioni, avrebbe avuto una maglia da titolare nel tridente disegnato dall’ex tecnico del Napoli per questo suo primo impegno ufficiale.

Si attendono delle notizie nel merito, si attende una conferma ufficiale da parte dello staff medico della nazionale. E i tifosi della Juventus ovviamente sono in ansia. Chiesa infatti era partito alla grande in questa stagione dimostrando di poter tornare quello di prima, quello che spaccava le partite. Poi l’infortunio al ginocchio e la lunga riabilitazione anche con qualche scossone. Incrociamo le dita.