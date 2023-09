Lesione del legamento UFFICIALE: niente Juventus

Non ci sarà nella partita. Adesso l’esito dell’infortunio è ufficiale con tanto di comunicato da parte del club: i dettagli.

Intervento Chirurgico in Programma per Gianluca Caprari. Gianluca Caprari è pronto a sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro presso la rinomata clinica del Professor Ramon Cugat, situata a Barcellona, Spagna.

Questo intervento è necessario a causa di una lesione al legamento crociato anteriore che il giocatore ha subito durante una partita. La lesione al legamento crociato anteriore è una delle infortunii più difficili da affrontare, e richiede una procedura chirurgica specializzata per garantire il miglior recupero possibile.

Monza, Caprari infortunato

L’intervento chirurgico è programmato per i prossimi giorni, e il calciatore è già stato sottoposto a una serie di esami pre-operatori per garantire che sia nelle migliori condizioni possibili per la procedura. Una volta completato l’intervento, Gianluca Caprari inizierà un rigoroso programma di riabilitazione che mira a ripristinare la funzionalità completa del ginocchio destro e a consentirgli di tornare in campo al più presto. Ma molto probabilmente, dunque, non ci sarà nella sfida contro la Juventus.

Di seguito, il comunicato ufficiale rilasciato dal portale del Monza Calcio sul proprio sito: “Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore“.