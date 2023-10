Juventus, quando tifare Inter a volte conta: ‘jackpot’ da 2 miliardi complessivi

L’inter, adesso, potrbbe raggiungere un importante traguardo: tutti i dettagli sulla nuova competizione per club.

Come scrivono, infatti, da ‘linterista.it’, la società mianese è ad un passo dal nuovo Mondiale per club della FIFA che debutterà nel 2025.

“Un torneo quadriennale, al quale parteciperanno dodici squadre europee: le vincitrici delle ultime quattro edizioni della Champions e le otto col miglior ranking UEFA nello stesso quadriennio. Sono certe di un posto Chelsea, Real Madrid e City. Il Bayern è virtualmente dentro grazie al ranking. PSG e Inter, invece, sono le prime inseguitrici: una qualificazione agli ottavi nella prossima Champions darebbe loro la certezza aritmetica di partecipare“.

L’Inter pronta a partecipare al nuovo Mondiale per club

Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo torneo è il montepremi stimato di circa 2,5 miliardi di euro, con 2 miliardi destinati alle finaliste. Il campione potrebbe ricevere un premio di circa 100 milioni di euro, mentre una buona performance nel torneo potrebbe fruttare circa la metà di questa cifra. Per l’Inter, questa opportunità rappresenta un’enorme potenziale sia in termini di prestigio che di ricavi finanziari.

La partecipazione a un torneo di questo calibro potrebbe aprire nuove porte nel calcio internazionale e fornire un palcoscenico per sfide epiche contro le migliori squadre d’Europa. Perdere questa occasione, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe uno spreco enorme per l’Inter. Il club dovrebbe mettere in campo tutti gli sforzi per ottenere la qualificazione e assicurarsi un posto nel Mondiale per club FIFA 2025, portando avanti la sua tradizione di eccellenza e competizione a livello mondiale.