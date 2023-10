Milan-Juventus, colpo di scena Chiesa: le ultime dalla Continassa

Manca sempre meno al ritorno in campo della Juventus che domenica sera sarà impegnata nel big match di questo turno di serie A.

La formazione di Massimiliano Allegri infatti sarà ospite del Milan in un confronto che mette in palio dei punti preziosi per la zona Champions League. Un grande classico del calcio italiano quello che andrà in scena a San Siro.

Vincere lo scudetto e l’obiettivo di entrambe le formazioni con la Juventus che proverà a perdere terreno dalle altre rivali in questi mesi finali del 2023. Fondamentale per la formazione bianconera sarà riuscire a centrare l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Parteciparci significa uscire ad avere il bilancio anche dell’esame importante da spendere poi sul calciomercato. Nel frattempo però il direttore sportivo Giuntoli cercherà nella sessione di gennaio di regalare qualche volta nuovo a mister Allegri, soprattutto su mezzo al campo i bianconeri hanno necessità di qualche innesto.

Sotto questo punto di vista, arrivano importanti aggiornamenti dalla Continassa. Federico Chiesa, infatti, ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Un’ottima notizia per Max Allegri, a due giorni dal fischio d’inizio della gara di San Siro. Con Vlahovic ormai recuperato e Chiesa sulla via della guarigione, il tecnico livornese può presentarsi al big match del Meazza con rinnovate speranze. Staremo a vedere i prossimi sviluppi.