Incidente ad alta tensione per il calciatore: un traliccio si abbatte sulla macchina

Ci si prepara ad un altro grande fine settimana per le tante sfide in calendario che ci incolleranno davanti alle tv.

Per la Juventus c’è in calendario una partita molto importante contro il Milan di Pioli. Fare risultato non è mai facile, non lo sarà certo domani viste anche le tante assenze che ci sono in casa bianconera. La serie A propone un turno molto interessante, dopo che nell’ultimo weekend c’è stata la sosta per gli impegni delle nazionali.

In tante città italiane oggi sta piovendo, in alcuni casi anche in modo molto intenso. Ma non sembrano esserci rischi di rinvii di gare nelle serie maggiori. La salute e l’incolumità, in ogni caso, viene prima di tutto. Anche ovviamente per i calciatori.

Incidente per Alexander-Arnold: traliccio abbattuto dal vento

Un grave rischio è stato corso in queste ore da un calciatore molto famoso, il laterale destro (ma non solo) del Liverpool Alexander Arnold. Elemento cardine dei Reds e della nazionale inglese, che ha rischiato la vita a causa del maltempo che ormai da qualche giorno sta imperversando in Gran Bretagna.

#AlexanderArnold vivo per miracolo: un traliccio dell’alta tensione si abbatte davanti alla sua macchina https://t.co/iDsi0z4AxD — Sportface (@sportface2016) October 20, 2023

Mentre percorreva infatti una strada di campagna con la sua auto, una Range Rover, quando un traliccio dell’alta tensione è stato abbattuto dal forte vento ed è caduto proprio a ridosso della sua automobile, colpendola in parte. Illeso per fortuna il calciatore, che come si legge sui tabloid inglesi ha vissuto ovviamente dei momenti di grande paura.