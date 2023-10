Esplosiva Ivana Knoll: balletto sexy in intimo, si salvi chi può

Ivana Knoll senza filtri e senza freni su Instagram: nel video piccante circolato sui social indossa un completino da bollino rosso.

Per lei, ossia per la sua squadra del cuore, ha fatto di tutto. Nel vero senso della parola. Perfino sfidare le aspre leggi del Qatar sfoggiando un look per nulla consono alle usanze di un Paese musulmano. Segno che il suo è vero amore e che niente e nessuno potrà mai mettersi tra Ivana Knoll e la Nazionale croata.

Sì, stiamo parlando proprio di lei, della splendida influencer che, non a caso, si è assicurata il titolo di tifosa più sexy del mondo. Un’etichetta meritatissima, che si è conquistata giorno dopo giorno dimostrando la sua passione in modi sempre nuovi e anche piuttosto insoliti. E compromettenti, in alcuni casi. Chi ha seguito le sue “imprese” saprà senz’altro, non fosse altro per la risonanza che la notizia ha avuto, che in occasione del recente Mondiale ha scovato mille e uno modi per attirare l’attenzione su di sé e per urlare a squarciagola il suo amore.

I calciofili ricorderanno, perciò, i suoi look a tema Croazia, i suoi miniabito da capogiro e tutti i capi da bollino rosso che ha sfoggiato in Qatar per sostenere la sua squadra del cuore. Il tutto prendendo due piccioni con una fava, ossia facendo il tifo per la sua Nazionale e mettendo in mostra, al contempo, le sue curve ultrabollenti. Quelle che le sono valse, per l’appunto, l’etichetta di cui sopra.

Ivana Knoll, il balletto allo specchio infiamma Instagram

A Doha, insomma, aveva dato spettacolo, così come d’altra parte è solita fare tutti i giorni, o quasi, attraverso i social network. Ivana Knoll vanta un seguito di oltre 3 milioni di follower e sa bene, essendo ormai un’esperta in materia, come deliziarli di frequente con nuovi contenuti da capogiro.

Prendiamo il video, ad esempio, che la tifosa più sexy e disinibita del pianeta ha postato proprio qualche ora fa sul suo profilo Instagram. Nel filmato in questione la si vede ballare con grande disinvoltura davanti allo specchio, con tutto ciò che ne consegue. Per una volta non indossa nulla che rimandi alla Croazia, ma un sensualissimo completino intimo che avvolge le sue curve in maniera celestiale.