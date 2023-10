Amore puro Douglas Costa: la Juventus ha già deciso

Douglas Costa ha espresso il suo amore per la Juventus, non nascondendo la voglia di tornare a Torino ma la Vecchia Signora ha altri piani

L’ex attaccante bianconero Douglas Costa ha parlato in esclusiva a Tuttojuve, soffermandosi anche sulle possibilità di ritorno alla Juventus.

Il brasiliano ha un ottimo ricordo dell’esperienza a Torino e ha espresso il suo intento di voler tornare a vestire la maglia bianconera. Da pochi giorni è svincolato dopo l’ultima esperienza con i Los Angeles Galaxy e quindi in cerca di un nuovo club. Douglas Costa ha lanciato un segnale forte alla Juventus in chiave mercato ma la società bianconera sembra avere altre idee in mente.

Douglas Costa si propone ma la Juventus ha altre idee: niente ritorno

Douglas Costa è stato piuttosto diretto nell’esprimere la voglia di tornare a vestire la maglia della Juventus.

“Nessun giocatore al mondo potrebbe rifiutare la Juventus. E’ il club del mio cuore, la squadra che amo e che non rifiuterei mai, qualora arrivasse una chiamata. Adesso desidero essere lì a lottare per tornare ai giorni migliori. Insieme al nostro pubblico sarebbe un obiettivo raggiungibile; la Juventus deve stare sempre ai massimi livelli. Se accetterei un’offerta della Juventus? Naturalmente sì. Oltre alla sfida di riportare il club tra i migliori al mondo, io tifo Juventus e nessun giocatore potrà mai dirle di no. La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e quando ti fanno squillare il telefono, non puoi pensarci più di tanto. Devi accettare il più velocemente possibile. Indossare i colori bianconeri significa lasciare il sangue ad ogni allenamento e ad ogni partita. La Juventus è una famiglia, con l’indole per essere vincenti ogni anno. Sarebbe un sogno tornare alla Juve“.

Come sottolineato anche da calciomercato.com, però, la Juventus starebbe valutando profilo decisamente più giovani in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Se pur quella con Douglas Costa sia stata una parentesi a tratti entusiasmante, ha lasciato tanti dubbi soprattutto in relazione alle sue condizioni fisiche. A maggior ragione a 33 anni, i dubbi della società sull’integrità fisica del brasiliano sono aumentati. Nonostante la richiesta piuttosto esplicita del giocatore, non sembrerebbe esserci margine per un suo ritorno in Serie A.