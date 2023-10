La Diletta Leotta del rally ha superato il limite: così si vede proprio tutto

Diletta Leotta ha già un’erede: è lei, secondo il The Sun, la conduttrice sportiva destinata a spopolare in tutto il mondo.

Magari ci sbagliamo, eppure sembra piuttosto evidente che Diletta Leotta sia, in un certo senso, la sua musa ispiratrice. Ed è del tutto normale che le aspiranti conduttrici sportive prendano esempio da lady Karius, dato il successo che ha riscosso ed essendo lei la più amata fra tutte.

La concorrenza nel suo settore è agguerritissima, eppure la reginetta di Dazn continua a non avere rivali. Le varie Giorgia Rossi, Monica Bertini e Federica Masolin sono altrettanto note e apprezzate, eppure, lo dicono i numeri, la siciliana è una spanna sopra tutte le altre. Il perché è presto detto. Un po’ per la sua personalità esplosiva, un po’ per la sua bellezza mozzafiato, di motivi per gustarsi le sue dirette da bordo campo ce ne sono a bizzeffe.

E ce ne sono altrettanti per decidere di sintonizzarsi su Sportitalia, dove troverete ad attendervi un’altra giovane conduttrice destinata a riscuotere un grande successo. Molti la conosceranno come Meri, così come si fa chiamare sui social network, ma all’anagrafe il suo nome è Maria Arreghini. Se Diletta è la regina del calcio e della Serie A, lei è la sovrana indiscussa del rally.

Maria Arreghini, Diletta Leotta scansati: una foto epocale

Questa bionda dalle curve esplosive conduce infatti, su Sportitalia, una trasmissione a tema, oltre che un altro programma, dal titolo Mary’s Place, nell’ambito del quale ha già avuto modo di intervistare diversi personaggi di spicco.

Il talento non le manca e non le manca neppure il sex appeal, anzi. La formosissima Arreghini è nota tanto per la sua competenza in materia sportiva quanto per il suo corpo stratosferico. E, più precisamente, per il suo lato A, decisamente notevole. Quello stesso lato A che, nelle ultime foto da lei pubblicate, è stato in grado di offuscare perfino la maestosa bellezza di una città magica come Venezia.

Meri è a bordo di una gondola e indossa un abito da principessa di colore azzurro. Lungo e vaporoso, tempestato da una cascata di glitter, è caratterizzato anche da una profondissima scollatura che lascia intravedere tutto. Praticamente tutto, sì. Una visione celestiale che, manco a dirlo, ha mandato in tilt il contatore dei like.