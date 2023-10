Daria Bondar, l’abito trasparente lascia tutti di stucco: lato B da applausi

Daria Bondar, quell’abito è sottile come un velo: la prospettiva posteriore ha fatto una vera e propria strage di cuori.

Ogni volta che i suoi impegni lavorativi la portano nel Bel Paese, per gli italiani è sempre una festa. E non ci sorprende che sia così, dal momento che fa sempre piacere imbattersi in una bellezza del genere. Una bellezza delicata ma al tempo stesso prorompente, capace di soddisfare anche i “palati” più esigenti.

Daria Bondar, che nella vita è sia modella che presentatrice, è in effetti una delle donne più affascinanti che si possano annoverare al momento nel panorama sportivo. Il fatto che lavori nel mondo del calcio, poi, la rende ancor più irresistibile. Già, perché lei è una collega della più nota Olga Kalenchuk ed è, quindi, una delle conduttrici di punta di Shaktar tv. È stata nella Capitale qualche tempo fa e, in occasione del pre-partita di Roma-Shaktar, aveva bucato loschermo e fatto breccia, in men che non si dica, in migliaia e migliaia di cuori, giallorossi e non solo.

Ogni suo scatto, per quanto possa essere superfluo sottolinearlo, riscuote il medesimo successo. La bella Daria, il cui cognome da nubile è Savina, fa una vera e propria strage, quando irrompe sui social mostrandosi alle prese con il lavoro o con i suoi impegni mondani. E il suo profilo Instagram, di conseguenza, viaggia alla velocità della luce. Ad oggi, pensate un po’, vanta la bellezza di 409mila follower, che non è mica poco.

Daria Bondar fa strage di cuori: l’abito velato è supersexy

Eppure, non è finita qui. Questo numero è decisamente destinato ad aumentare, se pensiamo a quante persone potrebbero imbattersi negli scatti super bollenti che sono comparsi ieri nelle sue Instagram Stories.

La splendida Daria, che tra le altre cose è anche moglie del difensore dello Shakhtar Valery Bondar, ha posato per uno shooting indossando con grande disinvoltura un abito che la fa sembrare una vera e propria modella.

Si tratta di un vestito di alta sartoria, lungo fino ai piedi e dal taglio a sirena, completamente trasparente ed ornato da fiori ton sur ton in rilievo. E se la prospettiva frontale ha mandato tutti su di giri, quella posteriore ha fatto anche di meglio. L’effetto velato di quell’abito ha reso perfettamente giustizia al suo incantevole lato B, regalando ai follower una visione che faranno senz’altro fatica a dimenticare.