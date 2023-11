Prende a testate l’arbitro, squalifica di cinque anni: scatta la radiazione

In questo weekend non si giocherà nei vari campionati professionisti visti gli impegni delle varie nazionali in tutto il mondo.

Anche per una parte di calciatori della Juventus questo fine settimane sarà decisamente più rilassante degli altri, ma gran parte della rosa di Allegri si trova dislocata in ogni angolo del globo per difendere i colori della rispettiva patria.

Ieri sera è scesa in campo l’Italia e non è affatto passata inosservata la grande prestazione di Federico Chiesa, autore di una doppietta. Buone notizie per Massimiliano Allegri dunque in attesa del prossimo weekend, nel quale la Juventus dovrà vedersela con l’Inter capolista in un confronto davvero tutto da seguire. Gli appassionati di calcio dunque in questo fine settimana potranno guardare appunto le nazionali o seguire magari le sfide in calendario nei campionati dilettantistici. Nelle quali si cimentano tanti ragazzi che inseguono un sogno, quello di diventare un giorno dei grandi campioni.

Squalifica e radiazione: ecco cosa è successo

Il mondo del calcio dilettantistico è fatto di sogni realizzati, perché la storia ci ha insegnato che tanti ragazzi sono riusciti a compiere la scalata e diventare dei prof. Ma ci sono anche altre storie di sogni infranti e di episodi che sono assolutamente da condannare.

Come si legge su “Tuttocampo” nel girone G di Seconda Categoria laziale si è disputato il match tra Virtus Tormarancio ed Atletico San Lorenzo, nel quale un calciatore della Virtus è stato espulso dall’arbitro. La sua reazione è stata veemente, ma la rabbia si è scagliata contro l’arbitro della successiva gara casalinga della Virtus. Con il giudice sportivo che in settimana ha deciso per lui una squalifica per 5 anni ma soprattutto la radiazione dall’ambito calcistico.