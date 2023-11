Juventus-Inter, non solo Thuram: Marotta sfida Giuntoli per il colpo a zero

Non solo Khephren Thuram, Inter e Juventus si contendono anche un altro centrocampista. Colpo a parametro zero all’orizzonte

La rivalità sul campo tra Juventus e Inter è pronta ad accendersi tra pochi giorni, all’Allianz Stadium di Torino.

In realtà, però, questo duello si è allargato anche al mercato. Sia la Vecchia Signora che i nerazzurri hanno messo gli occhi sul centrocampista classe 2001 del Nizza, Khephren Thuram e sono pronti a darsi battaglia per avere la meglio a giugno. Il figlio d’arte, però, non è l’unico obiettivo in comune. Anche un altro centrocampista ha attirato l’attenzione dei due club, rispettivamente primo e secondo in Serie A. Il giocatore in questione è Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli a giugno 2024 e, anche per questo, particolarmente ambito dalle squadre italiane. La sua stagione è iniziata molto bene a livello personale, come dimostrano i 3 gol a referto tra Serie A e Champions, accompagnati da 3 assist. Con Rudi Garcia la sua presenza è diventata ancora più centrale. Adesso, però, con l’arrivo di Mazzarri le gerarchie potrebbero cambiare.

Juventus e Inter a capofitto su Zielinski: il punto sul centrocampista del Napoli

Ad oggi è difficile pensare che il centrocampista polacco rinnovi col Napoli. Non sembrano esserci i presupposti per un proseguo del matrimonio, visto che i contatti sono piuttosto bloccati.

Di conseguenza per Juventus e Inter potrebbe aprirsi la strada per il colpo a parametro zero. Sarà importante convincere il giocatore che potrebbe essere attirato da un progetto, piuttosto che dall’altro. Molto dipenderà anche dalla prossima mossa di Aurelio De Laurentiis che difficilmente favorirà Cristiano Giuntoli, visto come si sono lasciati i due. Inoltre, alla luce della rivalità tra Napoli e Juventus, è altrettanto complicato pensare che i campioni d’Italia spianino la strada ai bianconeri per Zielinski. Per questa serie di fattori, l’Inter potrebbe avere una corsia preferenziale. Anche perché, come ormai abbiamo imparato da anni, Beppe Marotta è il padre dei colpi a parametro zero. Lo ha fatto di recente con Onana, Mkhitaryan, Calhanoglu, Acerbi, Klaassen. Zielinski potrebbe essere uno in più nella lista del ds nerazzurro. Di contro, però, Giuntoli ha le carte per convincere Zielinski, conoscendolo bene dagli anni a Napoli. Potremmo assistere a un vero e proprio duello a distanza tra Marotta e Giuntoli che già a gennaio rischia di infiammarsi.