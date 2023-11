Carolina Stramare, dea in bikini a Victoria Falls: c’è da perdere la testa

By

Carolina Stramare vola in Africa e fa sognare i follower con una fotografia indimenticabile: il bikini sembra quasi invisibile.

La metafora è scontata, ma doveroso. Pietro Pellegri è un attaccante e di gol ne ha messi in rete un bel po’, nel corso della sua carriera. Tutti concordano sul fatto, però, che il suo gol più bello lo abbia messo a segno nel momento in cui ha conquistato il cuore della reginetta di bellezza più sexy di tutti i tempi.

Parliamo di Carolina Stramare, che partendo da Salsomaggiore ha fatto talmente tanta di quella strada da essere diventata una vera e propria celebrità. Non è solo, quindi, la fidanzata dell’attaccante del Torino, ma una modella di fama mondiale e un’influencer di tutto rispetto il cui numero di follower lievita di giorno in giorno. E lo crediamo bene che sia così, visto e considerato che l’ex Miss Italia ha un profilo social che scotta solo a guardarlo, figuriamoci a “toccarlo” scorrendo gli scatti che lo compongono.

Gli occhi color del ghiaccio e i lineamenti raffinatissimi, uniti ad un fisico bestiale e ad un’eleganza senza uguali, fanno di lei una delle ragazze più belle non solo d’Italia, ma a livello internazionale. Ed è per questo che il popolo del web è letteralmente pazzo d’amore per lady Pellegri.

Carolina Stramare, Africa di fuoco: che spettacolo in bikini

La splendida Carolina si trova, in queste ore, in Africa. Ha fatto tappa alle Victoria Falls, ma tra un’escursione e uno shooting si sta anche regalando qualche momento all’insegna del relax, com’è giusto che sia.

E in uno di questi momenti, ha ben pensato di posare davanti all’obiettivo con indosso un bikini davvero pazzesco. Un costume da bagno color nude che sembra quasi invisibile e che si sposa benissimo con la sua pelle baciata dal sole e già leggermente abbronzata. Il reggiseno fa fatica a contenere il suo fantastico lato A e non ci sorprende affatto, di conseguenza, che la foto abbia fatto strage di cuori in ogni dove.

La Stramare è bella come Madre Natura e dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto che questa sia una delle foto più sexy da lei mai postate in assoluto. Non trovate anche voi che sia così?