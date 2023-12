Alisha Lehmann come mamma l’ha fatta: i tifosi sono senza parole

Alisha Lehmann, questa fotografia vi lascerà senza fiato: adesso si vede tutto chiaramente, non ci sono più dubbi.

In formato A4 costa 59,95 euro. In A3, e quindi più grande, ne costa 77,95. Un prezzo alto, certo, ma tutto si può dire tranne che il calendario di Alisha Lehmann non valga ogni centesimo del prezzo fissato per il simpatico gadget, già andato a ruba tra i tifosi più incalliti della bella giocatrice.

Quando la stella dell’Aston Villa ne ha annunciato sui social network il lancio, la reazione dei follower ci aveva già lasciato presagire che successo avrebbe riscosso il calendario. E infatti, l’oggetto non ha minimamente deluso le aspettative, anzi. Non appena è sbarcato sul web, sul sito ufficiale della calciatrice, gli appassionati della Lehmann hanno fatto a gara per accaparrarselo, nel timore di rimanere senza. Ne sono state stampate parecchie copie, in previsione di tutto ciò, motivo per il quale c’è ancora tempo per portarsi una copia a casa e per assicurarsi la possibilità di trascorrere 12 mesi in compagnia della bionda mozzafiato dai piedi d’oro.

Ma c’è qualcos’altro che, nelle ultime ore, ha mozzato il fiato ai fan della splendida Alisha. Ci riferiamo a delle foto, circolate sui social network, che hanno lasciato tutti di stucco per un motivo ben preciso.

Alisha Lehmann, non ci sono più dubbi: è identica a lei

Si è detto spesso, in passato, che la Lehmann fosse troppo bella per essere vera e che, probabilmente, si fosse rifatta qualcosa. Non che ci sia nulla di strano o di sbagliato, intendiamoci, ma più volte i tifosi hanno cercato di vederci chiaro.

Dalle foto che Alisha ha postato per fare gli auguri di buon compleanno ad una persona molto speciale per lei si evince chiaramente, invece, che sia bella al naturale. Come mamma l’ha fatta. Lo diciamo perché negli scatti, con lei, c’è proprio la mamma, che è identica alla stella dell’Aston Villa.

Stesso sorriso, stessi occhi penetranti. Se non fosse per i capelli di colore diverso, sembrerebbero gemelle. E chissà con questi contenuti non abbia messo a tacere, una volta per tutte, le malelingue.