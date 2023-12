Juventus, UFFICIALE: cambia l’orario del match di Serie A

Ormai ci stiamo avviando a vivere un altro grande weekend di calcio, con la Juventus che aprirà il turno di serie A nell’anticipo del venerdì.

Stiamo entrando nelle battute finali di questo anno solare e la formazione di Allegri non ha assolutamente voglia di perdere terreno per strada. E’ in piena lotta per le prime posizioni e vuole chiudere il 2023 con una striscia di risultati positivi.

Il primo ostacolo sarà venerdì un Napoli ferito dopo il ko casalingo contro l’Inter. Sconfitta che ha un po’ ridimensionato i sogni di gloria dei partenopei. La Juventus deve dare il massimo partita dopo partita per rimanere agganciata al treno dell’Inter, che non sembra conoscere ostacoli. Di sicuro la partita di venerdì sera rappresenta un duro banco di prova, ci sarà mezza Italia incollata al teleschermo.

Juventus, anticipata alle 18 la sfida con la Salernitana

Nel frattempo ci sono delle novità in vista per i tifosi bianconeri, che si apprestano a vivere un 2024 nel quale la squadra di Allegri proverà a regalar loro delle grandi soddisfazioni.

Attraverso un comunicato ufficiale Lega Calcio ha modificato la programmazione della 19esima giornata e dunque è tempo di aggiornare il proprio calendario. Roma-Atalanta, in scena il 7 gennaio all’Olimpico, si giocherà ora alle 20.45 anzichè alle ore. E prenderà il posto in palinsesto su Dazn di Salernitana-Juventus. I bianconeri erano programmati per il match serale, ma ora la sfida da giocare in terra campana è stata anticipata alle ore 18. Una modifica senz’altro da appuntare, nessuno vorrà perdersi questa sfida d’inizio anno nella quale la formazione di Allegri andrà a caccia di un successo utile per alimentare i propri sogni.