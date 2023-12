Follia in campo: UFFICIALE, campionati sospesi a tempo indeterminato

Storia di straordinaria follia. Quando il calcio tocca il suo punto più basso da cui sembra impossibile poter risalire per rinsavire.

Osservando certe immagini viene da domandarsi fin dove si può spingere la follia umana per una partita di calcio.

Viene poi da domandarsi se lo sport che noi amiamo è lo stesso che fa compiere a taluni individui azioni di una violenza inaudita, gridare frasi che non si rivolgerebbero nemmeno al peggior nemico. Tutto questo per una partita di calcio. Anzi per il risultato di una partita di calcio.

Ma davvero amiamo lo stesso sport, ci appassioniamo per una vittoria, ci arrabbiamo per una sconfitta esattamente come coloro che hanno “il coraggio” di colpire chi è a terra, magari già ferito? Questo cosa vuol dire che chiunque, accecato dalla passione sportiva, può compiere simili azioni nefande? Il dubbio ti assale ed angoscia.

Un post su X dell’esperto di mercato Ekrem Konur ci mostra pochi, ma bastevoli secondi di una scena d’inaudita ed incomprensibile violenza ripresa durante una partita del campionato di Serie A turco:

“Al termine di una partita di Super Lig turca tra Ankaragucu-Rizespor, l’arbitro Halil Umut Meler è stato colpito da un pugno in faccia. E’ stato anche ripetutamente preso a calci mentre era a terra e ha riportato gravi ferite all’occhio“.

Analizzando ogni singolo fotogramma si rimane interdetti e non si ha voglia di dire nulla. Vi sono scene che non meritano nemmeno di essere commentate. Soltanto condannate senza se e senza ma. Né più, né meno delle persone che tali ignobili azioni hanno compiuto. Le parole non servono. Le immagini parlano per tutti poiché dicono tutto. Purtroppo.

😳 After a Turkish Süper Lig match between Ankaragücü-Rizespor, referee Halil Umut Meler was punched in the face after the game.

He was also repeatedly kicked whilst on the floor and sustained heavy injuries to his eye.https://t.co/1eiKPCvwhY

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 11, 2023