Michela Persico, i fan hanno scelto bene: quell’abito è illegale

Michela Persico, che schianto la futura moglie di Rugani: con l’ultimo post la wag ha fatto scintille a più non posso.

Michela Persico non è una di quelle celebrità che utilizzano i social network come fossero una vetrina. Non si limita a mettersi in mostra, come tante altre. Le piace, bensì, interagire con i propri follower, tant’è che in ogni suo post, in ogni sua storia, si rivolge direttamente a loro, per coinvolgerli il più possibile nella sua quotidianità.

Cosa, questa, che ai sostenitori della wag bianconera piace davvero un sacco. E avranno apprezzato di certo il suo spirito d’iniziativa quando, nei giorni scorsi, la futura sposa di Daniele Rugani ha chiesto a loro di scegliere al posto suo. Doveva recarsi ad un evento e non sapeva bene quale vestito indossare, ragion per cui ha ben pensato di lasciare che fossero loro a decretare quale fosse il caso di sfoggiare. Gliene ha presentati due e, alla fine, ha optato per quello che è andato per la maggiore.

Col senno di poi, bisogna ammettere che i suoi follower hanno un ottimo gusto in fatto di abbigliamento. Il vestito che le hanno suggerito di mettere è, in effetti, di una sensualità estrema. Così come sensuale, per ovvie ragioni, è lo scatto che ha pubblicato sui social, nel quale indossa proprio quel capo.

Che schianto Michela Persico: piume e sex appeal a volontà

Un vestito stravagante, magari, ma senza ombra di dubbio supersexy. Da femme fatale, oseremmo dire, dal momento che si tratta di un capo che strizza l’occhio allo stile burlesque e che ha fatto di Michela Persico una vera e propria diva.

Nero e scollatissimo, questo vestito è ornato da splendide piume che gli conferiscono un’aria molto sofisticata ma al tempo stesso sbarazzina. Il risultato, quindi, è stato eccezionale: lady Rugani, soprattutto per via di quella scollatura pronunciatissima, è sexy come non mai. Gambe e décolleté in primo piano et voilà, lo spettacolo è servito. Soddisfatti della vostra scelta?