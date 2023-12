Si sblocca il mercato in uscita della Juventus: due addii possono favorire l’arrivo del campione in mezzo al campo.

Il mercato di gennaio sarà particolarmente attivo per la Juventus con Giuntoli impegnato su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. L’obiettivo principale è prendere un centrocampista, capace di sostituire sia Fagioli che Pogba.

Ci sono nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo il futuro del calciatore: affare da 40 milioni, ecco tutti i dettagli su questa doppia cessione. Juventus in azione per chiudere al più presto questa trattativa di calciomercato in uscita. Il club bianconero sta lavorando alacremente per definire questa cessione che porterà tanti soldi nelle casse della Vecchia Signora. Soldi necessari per sbloccare il mercato in entrata e prendere il campione richiesto da Allegri.

Calciomercato: Soulé e Iling fanno ricca la Juve, ecco chi prende Giuntoli

Non solo in entrata, il direttore sportivo Giuntoli è a lavoro anche per completare le uscite. L’obiettivo della società è quello di ricavare almeno 40 milioni di euro dalle cessioni dei giovani talenti. E’ previsto, infatti, un addio eccellente con Soulé e Iling i primi indiziati a partire. Intanto, emergono delle novità riguardo la cessione di entrambi i calciatori pronti a lasciare subito la Juventus. La trattativa con i club inglesi sta andando avanti e presto potrebbero esserci delle novità importanti. Un colpo di grande livello che potrebbe favorire Giuntoli e accontentare Allegri che a quel punto chiederebbe alla società di portare alla Juventus Koopmeiners dell’Atalanta.

La volontà del club è quella di piazzare Matias Soulé e Iling, per tentare poi l’affondo su Koopmeiners che è l’obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli per il centrocampo. Il dirigente ha bisogno prima di cedere e poi acquistare i giocatori, è questo il diktat della società che ha già fatto sapere di voler liberarsi di alcuni calciatori e dei loro alti ingaggi. Teun Koopmeiners rappresenta il profilo perfetto del centrocampista richiesto di Allegri, la sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Ecco perché servirà cedere in Premier League Soulé per 25 e Iling per almeno 15. Il primo è nel mirino di varie società inglesi, tra cui il Crystal Palace. Poi c’è l’esterno scuola Chelsea che, invece, è un obiettivo del Tottenham che l’ha puntato per gennaio 2024: il giocatore può tornare a vestire la maglia di un club inglese e lasciare la Juventus già nel prossimo calciomercato. Discorso diverso, invece, per l’esterno argentino che è attualmente al Frosinone. Potrebbe partire e interrompere la sua esperienza in Italia solo davanti ad una proposta da almeno 25 milioni. Soldi, questi, necessari per l’arrivo alla Juventus di Koopmeiners.