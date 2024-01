Calciomercato Juventus, non firma il rinnovo: giocherà contro Cristiano Ronaldo

Inizia il mese di gennaio e stanno per cominciare ufficialmente anche le trattative di mercato per i club di serie A.

Anche la Juventus ovviamente sarà molto impegnata in questa sessione invernale in considerazione del fatto che mister Allegri ha la necessità di accogliere nel suo organico dei volti nuovi. Colpi che serviranno a rinforzare una squadra che vuole sognare in grande.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sa benissimo quali sono le priorità della Juventus per compiere un ulteriore salto di qualità. Va detto che attualmente la squadra da ampie garanzie e del resto lo conferma anche la classifica che è stata conquistata. Non ci sono dubbi sul fatto che i bianconeri siano l’unica squadra in grado di impensierire l’Inter per il tricolore. Ma c’è la necessità di aggiungere alternative in tutte le zone, in modo da avere diversi elementi da utilizzare nei momenti di difficoltà che inevitabilmente arriveranno.

Juventus, offerta irrinunciabile: Hermoso verso l’Al Shabab

Lo sguardo del direttore sportivo Giuntoli però non è rivolto soltanto agli innesti da portare a Torino nel corso delle prossime settimane. E’ logico che un grande club come la Juve guardi anche al futuro, ai rinforzi per la prossima stagione. Quando per forza di cose andranno trovate pedine nuove in tutte le zone del campo.

La Juventus guarda con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Ci sono nomi importanti tra cui quello del difensore centrale Hermoso dell’Atletico Madrid. I colchoneros speravano di arrivare al rinnovo con lui, ma rifiutate le ultime proposte ora è sicuro che andrà via. Attenzione però perchè “Ok Fichajes” rivela con il suo addio potrebbe arrivare già a gennaio, perchè l’Al Shabab, club saudita, avrebbe fatto al giocatore una proposta di contratto irrinunciabile.