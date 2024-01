Ancora guai per Allegri: giallo e squalifica UFFICIALE

Ancora guai per Allegri, un altro giallo pesante per i bianconeri e un’altra assenza pesante in vista del Sassuolo.

Ancora guai per Massimiliano Allegri. Ancora guai per la Juventus. Che dopo Gatti, ammonito nel primo tempo e che era diffidato e che quindi salterà la gara contro il Sassuolo, perde un altro elemento in vista del match contro la truppa di Dionisi che ieri ha battuto la Fiorentina.

A metà secondo tempo, dopo il gol del pari di Iling, per fermare una ripartenza della Salernitana McKennie ha fermato Candreva in maniera non violenta. Un classico fallo tattico che ha fatto scattare il giallo per il centrocampista della Juventus. Anche lui era in diffida e anche lui inizia l’anno con un giallo che lo mette tra gli indisponibili per il match del prossimo fine settimana.