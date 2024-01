“Episodi arbitrali molto dubbi”: Salernitana-Juve, Marelli boccia Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’amministratore delegato della Salernitana Milan ha tuonato contro alcune decisioni arbitrali.

Grazie al gol di Dusan Vlahovic la Juventus ha raccolto tre punti di nevralgica importanza. Nel post partita, però, l’amministratore delegato dei granata, Milan, si è detto “molto arrabbiato per alcuni episodi arbitrali molto dubbi. Gatti era da espulsione e nel rosso di Maggiore c’era prima un fallo sul nostro calciatore. Ci sentiamo penalizzati. Dobbiamo chiederemo spiegazioni ai tavoli giusti”.

I granata protestano per un presunto fallo bianconero in occasione dell’azione che ha portato all’espulsione di Maggiore e per una possibile espulsione per un intervento veemente di Gatti. Motivo per il quale, molto arrabbiato, Inzaghi non si è presentato davanti alle telecamere. Intervenuto a DAZN, però, il commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli ha esternato il suo punto di vista: “Secondo giallo di Maggiore? Si tratta di una SPA, codificato. Fallo di Gatti? Quello di Gatti se prendiamo il fermo immagine sembra essere un’espulsione. In realtà abbiamo il precedente di Baschirotto, per il quale Rocchi ci disse che sarebbe dovuto essere ammonito e non espulso. I precedenti servono anche a questo, ad evitare che gli arbitri sbaglino di nuovo.”