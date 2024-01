Due pesi e due misure: Rabiot non è Barella, provvedimento immediato  

Due pesi due misure: esplode la polemica dopo l’ammonizione di Rabiot contro la Salernitana. Il confronto con Barella

La Juventus risponde di forza all’Inter vincendo 2-1 a Salerno contro la squadra di Pippo Inzaghi. Come Frattesi ieri nel recupero col Verona, anche la Juve la risolve neil’extra time con la frustata di Dusan Vlahovic.

Un episodio che nel finale ha fatto infuriare i tifosi bianconeri è stato quello relativo all’ammonizione di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha allontanato il pallone nei minuti finali, rimediando un cartellino giallo. Una situazione simile a quella che ha visto protagonista Barella ieri contro l’Hellas Verona in cui il centrocampista nerazzurro ha lanciato il pallone dopo un fallo precedente fischiato da Fabbri. In quel caso la partita era ferma sul punteggio di 1-1 ma l’arbitro non ha estratto il cartellino per l’ex Cagliari.

Juventus, polemiche per l’ammonizione di Rabiot: il confronto con Barella, esplode il caso sui social

Di seguito alcuni commenti dei tifosi che hanno invaso il web in seguito all’ammonizione di Rabiot, in rapporto a quella non assegnata a Barella per un episodio piuttosto simile.

A parte i rigori, Rabiot ammonito per aver allontanato il pallone mentre questo ragazzo diffidato può permettersi di fare i suoi comodi e giocherà la prossima.

Le persone normali danno il giusto nome a questo campionato pic.twitter.com/bzaiXzVRlA — Gobbissimoio (@vlahovismopuro) January 7, 2024

#Rabiot ammonito per aver allontanato il pallone. Esattamente come fatto ieri da #Barella. Parità di trattamento 👌 — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) January 7, 2024

Il vero scandalo arbitrale non sono i (presunti ma non reali) rigori non dati alla #juventus ma l’ammonizione a #Rabiot per la stessa infrazione per la quale non è invece clamorosamente ammonito #Barella. Riemergono vecchi ricordi… — stefano salandin (@SalandinS) January 7, 2024

Polemiche piuttosto fitte sul web per la differenza di trattamento per Rabiot e Barella in due episodi piuttosto analoghi. Dopo il caos relativo all’episodio di Bastoni e Duda, viene fuori un altro elemento di polemiche che continuerà a tenere banco anche nei prossimi giorni.