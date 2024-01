Elisabetta Canalis meglio di J.Lo: l’abito da vamp incanta i follower

Elisabetta Canalis strega la città di Los Angeles con l’abito più sexy di tutti i tempi: mai visto niente del genere.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che Jennifer Lopez sia unica al mondo e che sia, senza alcun dubbio, una delle donne più belle e affascinanti del pianeta. Anche l’Italia, però, esattamente come il Paese a stelle e strisce, può vantare un esercito di creature mozzafiato e supersexy.

Come Elisabetta Canalis, ad esempio, emblema della bellezza mediterranea. L’ex velina è una delle “portacolori” del fascino italiano in tutto il mondo e non possiamo che esserle grate per il modo in cui sponsorizza lo Stivale alle più svariate latitudini. Uno sponsor senza precedenti che se ne va a zonzo per il globo facendo sfoggio delle sue armi con una disinvoltura che non esiteremmo a definire invidiabile.

Ci ha stupiti tante volte, nel corso della sua carriera, ma stavolta ha fatto le cose ancor più in grande del solito. Ma ci ha anche ha sbalorditi, ci ha lasciati senza fiato. Ci ha ricordato di cosa è capace e, per questo motivo, ha fatto incetta di like e di commenti come se non ci fosse un domani. Un successo meritatissimo che si deve, soprattutto, al look che ha deciso di sfoggiare in quello che, pur essendo il 2024 appena iniziato, sarà uno degli scatti cult dell’anno.

Elisabetta Canalis ipnotica a Los Angeles: quel vestito è una bomba a orologeria

Ma veniamo ora, appunto, alla foto in questione. Quella che ha come protagonista la showgirl italiana, che ha da poco divorziato dal marito Brian Perri, intenta ad andarsene a zonzo per Los Angeles con indosso un abito che non possiamo che definire assolutamente ipnotico.

Un abito in perfetto stile J.Lo, se vogliamo, il che spiega come mai abbiamo deciso di tirare in ballo la cantante statunitense. Un vestito rosso fuoco, composto da una parte di tessuto che copre il décolleté e che si lega alla gonna, caratterizzata da uno spacco sensualissimo e vertiginoso, con delle strisce ton sur ton che lasciano i fianchi deliziosamente nudi.

Dire che sia “vestita” sarebbe un’esagerazione, forse, dal momento che questo capo copre solo lo stretto indispensabile. Ma, e su questo dovremmo essere tutti d’accordo, le sta d’incanto. Follower colpiti e affondati.