Juventus-Frosinone, quanti problemi per Allegri: le ultime dalla Continassa

Juventus-Frosinone, i bianconeri si preparano al match di giovedì contro la squadra di Di Francesco. Quanti problemi per Allegri

La Juventus vuole la Coppa Italia. E per arrivare almeno in semifinale ha bisogno di battere il Frosinone. Poi, nel caso, ancora confronto con una squadra laziale visto che il tabellone ha deciso di mettere il derby ai quarti e l’incrocio sarà appunto contro la vincente che verrà fuori dal match di Torino.

Non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri: oltre a Rabiot e Chiesa, che hanno lavorato a parte e che giovedì sera non ci saranno, non hanno lavorato oggi con il resto dei compagni secondo le informazioni riportate da goal.com, né Iling, che ha preso una botta al polpaccio, né Vlahovic, fermo per l’influenza. Parzialmente in gruppo Cambiaso. Però, nonostante questo, nessuno dei tre è in dubbio.