Sì a 23 milioni di euro: addio Juventus

Calciomercato Juventus, sì ai 23 milioni di euro. Un affare che adesso non passa indifferente. I dettagli dell’operazione.

Il Nottingham Forest è attualmente impegnato nella ricerca di acquirenti per due dei suoi giocatori chiave, il centrocampista belga Orel Mangala e l’attaccante in prestito Divock Origi. Secondo fonti a ‘Football Insider’, il club delle Midlands ha respinto offerte di prestito per Mangala questo mese, preferendo una cessione permanente per oltre 20 milioni di sterline. La mossa è motivata dalle crescenti preoccupazioni per il fair play finanziario al City Ground.

Mangala, giunto al Forest dallo Stoccarda solo nel luglio 2022, sembra già sul punto di lasciare il club dopo soli 18 mesi. Nonostante le voci di interesse da parte di giganti europei come Galatasaray, Juventus e Napoli, nessuna squadra ha ancora presentato un’offerta permanente adeguata per il centrocampista di 25 anni. Il giocatore belga ha avuto una stagione impegnativa, collezionando 18 presenze in Premier League su 21 in tutte le competizioni, con una rete all’attivo. Il suo contratto con il Nottingham Forest è in vigore fino a giugno 2026. Mangala, che vanta 12 presenze con la nazionale belga a livello senior, sembra essere uno dei nomi più ambiti in questa finestra di mercato.

Mangala : operazione da 23 milioni di euro, no al prestito

Parallelamente, il Nottingham Forest cerca di liberarsi anche dell’attaccante in prestito Divock Origi. Questa mossa è guidata dalle preoccupazioni del club per il fair play finanziario al City Ground, in seguito alle accuse di violazione delle regole sulla redditività e sulla sostenibilità. La squadra di Nuno Espirito Santo si trova al 16° posto nella classifica della Premier League, con il rischio di una potenziale multa o detrazione di punti.

Il club si trova in una posizione critica, con un margine di quattro punti rispetto alla zona retrocessione. La prospettiva di una retrocessione è stata descritta come un “disastro“, e il Nottingham Forest è sotto pressione per prendere decisioni cruciali nella finestra di mercato invernale al fine di rinforzare la squadra e affrontare le sfide che la stagione presenta.