Il match che vale una stagione è stato rinviato: UFFICIALE, ecco il motivo

Sarà una domenica di quelle da cerchiare in rosso per gli appassionati di sport, pronti a trascorrere una giornata davanti al teleschermo.

Non ci sono dubbi sul fatto che i tifosi bianconeri saranno sempre più impazienti di vedere all’opera i loro beniamini nello scontro con l’Inter che mette in palio una bella fetta di scudetto. Partita importante ma comunque non decisiva, il campionato non finirà certo domani sera. Qualunque sarà il risultato.

Ad ogni modo chi ama il calcio non seguirà solamente questo incontro. Perché basta dare uno sguardo al palinsesto per accorgersi che in giro per il mondo ci sono tante partite da seguire. Chi non ha impegni insomma avrà modo di incollarsi davanti alla tv.

Pugilato, rinviato il match titolato tra Fury e Usyk: ecco perché

Non solo però grande calcio in calendario in questo mese di febbraio. Nel pugilato ad esempio c’è in programma, anzi c’era, un incontro tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk che sarebbe stato un vero e proprio punto di svolta per questo sport. Questo perché tale sfida avrebbe messo in palio tutte le cinture mondiali dei pesi massimi.

Tuttavia il confronto tra questi due grandi pugili, in programma a Riad il prossimo 17 febbraio – è stato ufficialmente rinviato, come si legge sull’Ansa. Fury infatti ha subito un infortunio all’occhio in allenamento che ha necessitato di diversi punti di sutura e dunque non può salire sul ring per difendere il titolo WBC e contestualmente andare all’assalto delle cinture WBA, IBF e WBO. Ancora non è stata resa nota la nuova data per questo incontro molto atteso dagli appassionati della nobile arte.